¿Cuál es el futuro del Béisbol profesional en Cartagena?

José Guerrero, de 72 años, y quien se gana la vida embolando zapatos en el Palito de Caucho, se resiste a la idea de que Cartagena se quede sin béisbol profesional.

“Cartagena siempre ha sido la Meca del béisbol. Tenemos que hacer parte de la fiesta de la pelota. Lástimosamente hoy tenemos un estadio 11 de Noviembre en no muy buenas condiciones y, además, dificultades económicas para sacar el equipo”, dice Don José, quien vive en el barrio Petare y desde hace más de 40 años se gana el pan de cada día en este sitio peculiar, situado en el Centro y en el que se realizan tertulias de todo tipo.

Pone a volar sus recuerdos y dice: “yo no me perdía ni un solo juego de los Indios, Torices. También vivía con intensidad los partidos de Colpuertos y Conastil. El estadio se llenaba y el público gozaba, era otro cuento”.

Y pide ayuda casi que a gritos, pues ve con tristeza como sigue decayendo el deporte que más le apasiona. “Se debe hacer lo que sea por el béisbol. No se puede dejar morir, la pelota es el deporte que nos identifica. Mira como está el estadio Égdar Rentería de Barranquilla, que es toda una maravilla, a mí me dan ganas es de irme a ver los juegos a ‘Curramba’. Ojalá y haya pelota aquí”, afirma mientras deja reluciente los zapatos de uno de sus clientes.

Se mueve la cosa

Las buenas intenciones de que Cartagena tenga pelota profesional está temporada sí existen. Lo que no se sabe aún es qué equipo sería el que nos representaría en la Liga de Béisbol Profesional en caso que se den las cosas.

En un principio, por ser el equipo que nos ha representado en los últimos años, se pensó en Tigres, pero eso no está claro, aún no hay nada decidido.

Pedrito Pereira, alcalde (e) de Cartagena, afirmó que “el sábado anterior en la clausura de las sesiones del Concejo se aprobaron 600 millones de pesos para que haya béisbol profesional en la ciudad. He visitado el estadio 11 de Noviembre y autorizado para que se le hagan los arreglos pertinentes para que quede habilitado para jugar este certamen”.

La realidad

Según los entendidos en la materia, un equipo profesional de béisbol en Colombia con una nómina tipo tiene un costo de unos 800 millones de pesos mensuales.

El certamen iniciará el próximo 4 de noviembre e irá hasta a finales de enero de 2019, por lo que los gastos superarían los 2 mil millones de pesos en tres meses.

Esto indica que en primera instancia se deberán buscar más recursos para responder por todos los gastos.

A tocar puertas

Rodrigo Reyes, concejal de Cartagena, agregó que: “en el Concejo nos unimos para asignar los 600 millones, que si bien sabemos que no alcanzan son un paso importante. Ojalá y la Gobernación de Bolívar y la empresa privada también nos puedan ayudar a salvar el béisbol. Esta idea es apoyada por el exgrandes ligas cartagenero Orlando Cabrera, quien estaría al frente de la consecución de los peloteros”.

Celebran iniciativa

Armando Segovia, miembro de la Diprobéisbol (División Profesional de Béisbol de Colombia, celebró el aununcio de la Alcaldía de Cartagena con respecto a la pelota profesional.

“Es que Cartagena no se puede quedar sin béisbol, ojalá y se organice un grupo de trabajo para fortalecer el equipo de esta ciudad no solo este año sino los que vienen”, dijo Segovia.

¿Tigres o Indios?

Explicó que para mayor celeridad Tigres e Indios, que ya jugaron la Liga Profesional, aparecen como las opciones más viables.

“Los inversionistas, patrocinadores o quienes estén al frente de esta idea deben sentarse a hablar con los dueños de las fichas y llegar a un acuerdo para que el equipo salga con el nombre de Tigres o Indios”, sostuvo el dirigente.

El propietario de Tigres es Edinson Rentería, mientras que el de Indios es Eduardo Pardo.

Sin embargo, se supo que existe la intención de apoyar un equipo nuevo, diferente a Tigres e Indios, así como en Barranquilla quieren conseguir que participe Gigantes, que apenas estaría organizándose.

Segovia fue claro en este sentido. “Si un equipo nuevo no cumple con los requisitos de Coldeportes no podrá jugar la Liga. Y si se acepta al uno por fuera de las reglas deberá aceptarse al otro, pero entonces estaríamos hablando de un campeonato pirata y eso no es lo que queremos”.

Además de todos los requisitos para obtener el reconocimiento de Coldeportes, el club nuevo deberá pagar a la Diprobéisbol la suma de 50 millones de pesos por concepto de afiliación.

La cuna del béisbol

Yeizer Marrugo, lanzador cartagenero que el año anterior jugó el Torneo de Béisbol Profesional para los Tigres, agregó que “cuando me enteré de la iniciativa del Distrito me alegré mucho, somos la cuna del béisbol, hay que mantener este deporte vivo en Cartagena pensando en las nuevas generaciones. Hay muchos peloteros de aquí que queremos jugar la pelota profesional”.

A la expectativa

Se espera que en las próximas horas la idea de tener equipo en el certamen tome más fuerza. Los cartageneros que aman y llevan en la sangre el béisbol están a la expectativa.

Las adecuaciones

Lía Sará, directora del Ider, afirmó que “nos alegra mucho que hoy se pueda decir que estamos trabajando con todo para que haya béisbol en Cartagena, una ciudad que respira pelota y ama este deporte”.

Sará aseguró que el “estadio 11 de Noviembre quedará en óptimas condiciones, el terreno de juego, las luces y otras modificación se harán para que se pueda jugar sin ningún problema este campeonato”.

Recordó que la intervención mayor en el escenario se hará el próximo año con motivo de los Juegos Nacionales 2019. La misma será de 10 mil millones de pesos.