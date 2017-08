Cuba venció a Argentina con súper K.O y ratifica su clasificación

Seis entradas bastaron para que Cuba expusiera su poderosa artillería ofensiva ante la débil Argentina y ratificara su clasificación en el Panamericano sub 15 de Béisbol que se disputa en Cartagena y Turbaco.

Cuba se impuso 17 carreras a 0 en un duelo que finalizó con un súper K.O en la sexta entrada y en el que Argentina extendió su racha a cinco derrotas en el certamen.

La victoria del juego se la apuntó el abridor Jordys Martínez, que lanzó en cuatro inning, mientras que el perdedor fue Marco Camino, con acción en tres episodios.

En sus 17 carreras, Cuba conectó 18 imparables y no cometió errores. Argentina, por su parte, se fue en blanco en el pizarrón y solo conectó tres imparables.

En los antillanos destacaron Cristian Martínez, de 5-4, con un doble, 4 anotadas y 2 fleteadas; César Hernández, de 3-3, 1 anotada y 2 impulsadas; Frank Díaz, de 2-2, con una anotación, y Kevin Arévalo, de 2-2, un doble, una anotada y 3 impulsadas.

Así, Cuba finaliza la primera fase con cuatro victorias y una derrota, mientras que Argentina sumó su quinta derrota al hilo en el certamen sub 15.

En otro juego, disputado en el estadio Rafael Nar, de Turbaco, Puerto Rico también se apuntó un súper K.O. en 6 innings sobre Honduras. El duelo finalizó 18-3.

Durante la tarde de este martes se jugarán los duelos entre USA vs Nicaragua y Venezuela vs Panamá. Colombia se medirá con la novena brasileña en el Once de Noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde.