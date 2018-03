Dayán Diaz quiere dar su mejor lanzamiento pero una demanda no lo deja

El lanzador Dayán Díaz ya no podrá estar inicialmente en el roster de los 25 peloteros en los Angelinos de Anaheim, que busca tener una gran participación este año en el béisbol de las Grandes Ligas.

El cartagenero, quien el año pasado estuvo en el equipo grande de los Astros de Houston, no ha podido viajar a Estados Unidos debido a una demanda por inasistencia alimentaria impuesta en su contra por Yerlin Grau Dakin, la mamá de su primer hijo que lleva su mismo nombre.

Un juez ordenó que Díaz no puede salir del país hasta cuando pague lo acordado. “Eso equivale a 180 millones de pesos. Mi abogada se reunió con su abogado y llegaron a un acuerdo de que la deuda quedara en 120 millones, que diera 60 millones enseguida y los otros 60 después. Así yo levantaba la demanda, pero no quiso. Él lo que quiere es que yo le quite la demanda para irse y no dar un peso”, aseguró Yerlin a Q’hubo.

“Las cosas no son así”

Dayán Díaz fue contactado ayer por El Universal y al respecto dijo: “Las cosas no son así como las redactan. Hoy solo pido y confío en Dios se pueda aclarar todo de la mejor manera manifestando mi gran interés por demostrar la persona que soy enfrentando con responsabilidad y sabiduría cada reto. Aquí estoy y seguiré hasta que la verdad triunfe y las autoridades lo consideren. Sigo entrenando día a día y preparándome como nunca físicamente para que mi sueño como deportista no se apague y poder representar a mi país como siempre lo hecho”.

La temporada regular de la Grandes Liga se inicia el próximo 29 de marzo. Ante esta situación no pudo presentarse a trabajos a tiempo, por lo que hace un par de semanas fue bajado al equipo Triple A SaltLakeBees, desperdiciando así la opción de estar en el equipo grande.

Dayán, quien lanza a la derecha y le dicen “La Máquina”, se encuentra entrenando en Cartagena con Ángel Lozano, un preparador físico personal que se encarga de mantenerlo diez puntos en la parte físico atlética.

El pitcher, de 28 años, jugó el año pasado 10 partidos en la temporada regular con la novena de Houston y recibió el anillo de campeón de las Grandes Ligas aún y cuando en la Serie Mundial se encontraba en Triple A en Fresno Grizzlies.