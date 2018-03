Dayán Díaz y los líos que le impiden sumarse a las Grandes Ligas esta temporada

Dayán Díaz para esta época debería estar “metiendo mano” en busca de un cupo en el róster de 25 con los Angelinos de Anaheim, la organización con la que jugará esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero mientras sus compatriotas hacen pretemporada en los Estados Unidos, él se encuentra en la ciudad, junto a su familia y sin poder jugar lo que más le gusta: el béisbol.

El pitcher derecho, que el año pasado fue subido al equipo grande de los Astros de Houston, enfrenta una demanda en su contra por inasistencia alimentaria interpuesta por Yerlin Grau Dakin, la mamá de su primer hijo que lleva su nombre. Hace poco, un juez dio la orden de que Díaz no puede salir del país hasta cuando pague lo acordado.

“Él no se ha podido ir porque un juez le ordenó dar dos años de mesada por adelantado. Eso equivale a 180 millones de pesos. Mi abogada se reunió con su abogado y llegaron a un acuerdo de que la deuda quedara en 120 millones, que diera 60 millones enseguida y los otros 60 después. Así yo levantaba la demanda, pero no quiso. Él lo que quiere es que yo le quite la demanda para irse y no dar un peso”, dijo Yerlin, quien habló en exclusiva con Q’hubo sobre este asunto.

LA RAZÓN

“Yo decido demandarlo a él porque era un lío para que me diera. Sí él se quería llevar al niño para Estados Unidos y yo no le daba el permiso, venía y me castigaba con la mesada, no me daba un peso. Yo no le demando por el dinero, es más que todo por la regulación de visitas. Cuando estaba en Cartagena venía y se llevaba al niño a las 11 de la noche. Demoraba 15 días con el niño y en ese tiempo no sabía nada de mi hijo, no me dejaba hablar con él. Yo hablé con Dayán que me diera 2 millones de pesos mensuales para que me sirvieran para el arriendo, para los servicios y para el mercado, que el resto lo ponía yo. Me dijo que no me iba a dar más de un millón porque Dayán Andrés (su hijo) no se gasta esa cantidad. En la casa de justicia se reguló una cuota provisional mensual de un millón de pesos y lo que hacía era que cuando se llevaba el niño me decía que se gastaba 700 mil pesos y solo me daba 300 mil pesos. Eso era lo que hacía. Si le compraba ropa, zapatos y juguetes, todo se quedaba en su casa, no dejaba que el niño se los trajera”, agregó la demandante, quien convivió 6 años con el deportista.

“Como él no cumplió con la cuota que se acordó en la Casa de Justicia de Chiquinquirá (1 millón de pesos), me vi en la obligación de demandarlo. A veces me mandaba solo 700 mil pesos”, siguió alegando Yerlin.

NO QUISO HABLAR

Q’hubo logró comunicarse con el pelotero, pero este no se quiso pronunciar al respecto.

“Por mi cuenta este tema no será público”, fue lo que respondió Dayán a las preguntas de este medio.

Díaz, quien participó con Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, seguirá en la ciudad a la espera de resolver este asunto de términos legales.

LA VOZ DE LA ABOGADA

Rosario Rada González, la abogada que está manejando el proceso de Yerlin, se pronunció sobre el caso.

“Desde el año pasado estamos en este proceso, ha habido muchos inconvenientes. Presentamos una demanda ejecutiva ya que había un acta de no conciliación en una comisaría de familia. Se le fijó una cuota de un millón de pesos cuando estuviera fuera del país y no la cumplió. Esta demanda ejecutiva fue admitida. Hay otra demanda por cuota alimentaria. En este momento él no puede salir del país por orden del juez quinto y segundo de familia”, dijo la jurista.