Derek Díaz firmó con los Cardenales de San Luis

La familia Díaz Rodríguez no cabe de la felicidad. Su hijo primogénito fue firmado por los Cardenales de San Luis, una de las organizaciones más emblemáticas del béisbol de las Grandes Ligas.

Se trata de Derek Díaz, un joven pelotero cartagenero que ha hecho todo el proceso en las categorías menores en Bolívar y quien se convirtió en el jugador número 22 del Club Cararín que es firmado por un equipo en las Mayores.

“Estoy muy feliz, muy agradecido con Dios y con todas las personas que tuvieron que ver con mi carrera como pelotero, que ha tenido altos y bajos, y sobre todo de mucho sacrificio”, dijo Derek, quien actualmente se encuentra el República Dominicana.

Agregó que “mi objetivo es llegar a las Grandes Ligas, es el sueño de todo pelotero que firma, y ser un ejemplo para los niños. Ojalá Dios me ayude a conseguir todas estas metas que me he trazado y pueda seguir adelante y cumplir mi sueño”.

Dice que es un pitcher muy agresivo que le gusta ir siempre encima del conteo sobre los bateadores.

“Estoy tirando ahora 93 millas, pero mi meta es llegar a las 99. Con trabajo y disciplina sé que lo voy a lograr”, señaló”.

Su vinculación a San Luis se logró después de un Showcase que se hizo en Bogotá, donde estuvieron muchos peloteros de Venezuela, República Dominicana y Colombia.

Derek, quien vive en las calle de Las Rosas en el barrio Canapote, viajó a la capital con su agente Carlos Julio Ramírez, director del club Cararín, al igual, que otros tres jugadores de ese club cartagenero.

La mecánica de lanzamiento fue el aspecto que le gustó mucho a los scouts de San Luis, el venezolano Luis Morales y el barranquillero Carlos Balcázar.

El 15 de febrero los scouts de San Luis llamaron a Jimmy Díaz, padre de Derek, y quien es uno de los mejores instructores de pitcheo en categoría menores, y mánager de selecciones Bolívar con las cuales ha conseguido títulos nacionales.

“Todo fue una sorpresa para mi porque Cardenales no estaba en los planes. Me llamaron y me dieron la buena noticia. Toda la familia se puso muy feliz porque se logró un preacuerdo con esa organización”, expresó Jimmy Díaz.

El contrato final se firmó el pasado 5 de mayo en República Dominicana, donde Derek Díaz se encuentra haciendo la pretemporada desde hace un mes.

“Como padre estoy muy orgulloso. Derek es obra de mi trabajo. A los padres de familia les dijo que no es necesario que manden a sus hijos a Dominicana u otro país. Aquí tenemos buenos instructores”, destacó.

Qué le vieron

Según Jimmy Díaz los cazatelentos de los Cardenales les llamó mucho la atención la mecánica de lanzamiento y su slider que es muy rápido.

Destacó que este año, en los últimos meses, Derek ha aumentado la velocidad enormemente, pasando de 85 a las 90, 93 y con tendencia a seguir aumentando.

Contó Jimmy que le puso el nombre Derek a su hijo en homenaje al exparacortos de los Yanquis Derek Jeter.

“Mi hijo cuando comenzó a jugar era short-stop y centerfield. Después como a los 14 me di cuenta que tenía un gran brazo y que su posición era la de lanzador. Al principio él no quería porque le gustaba ser centerfield, incluso no quería jugar más pelota si lo cambiaban de posición, pero después se volvió pitcher y representó a Bolívar en prejunior y junior, ganando títulos y siendo champion lanzador”, sostuvo Díaz.

El equipo donde Derk hizo sus pininos fue Playa Blanca. Luego pasó al Club de Leones y cuando llegó a Prejunior fue a Cararín, con el cual ha conseguido títulos departamentales y de Béisbol de Desarrollo.

Ficha técnica

Nombre: Derek David Díaz

Rodríguez.

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 2001.

Lugar: Cartagena.

Edad: 17 años.

Padres: Jimmy Díaz y Mireya Rodríguez.

Hermanos: 1 (María José).

Estudios: Bachiller del Colegio Mercedes Ábrego.

Clubes: Playa Blanca, Leones, Unicartagena y Cararín

Selecciones Bolívar: prejunior y junior.

Posición: lanzador derecho.

Lo que dijo su padre

En nuestro país hay grandes entrenadores de béisbol y por eso le digo a los padres que no es necesario que manden a sus hijos afuera”.

Jimmy Díaz,