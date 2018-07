El colombiano Jorge Alfaro impulsa carrera para la victoria de los Filis

Nick Williams, Scott Kingery y el colombiano Jorge Alfaro impulsaron carreras en turnos consecutivos de bateo en la séptima entrada y los Filis de Filadelfia se impusieron el sábado 3-2 a los Piratas de Pittsburgh para ampliar a seis su racha de victorias.

Cuando iban dos outs en la séptima, Williams conectó un batazo profundo hacia el jardín derecho, donde el dominicano Gregory Polanco no pudo atraparla debido a un rebote extraño de la pelota en la cerca. El dominicano Carlos Santana anotó desde primera y Williams terminó safe en la antesala para conseguir triple. Kingery siguió con un sencillo al centro y anotó con un doble de Alfaro que cayó entre los jardines derecho y central.

Jake Arrieta (6-6) trabajó siete entradas en las que permitió seis imparables, ponchó a ocho y contuvo a los Piratas en dos carreras.

El abridor de los Piratas, Jameson Taillon (5-7), fue responsabilizado de las tres carreras en contra. Sólo permitió dos sencillos, ponchó a ocho y no dio bases por bolas en seis entradas.

Por los Filis, el puertorriqueño Jesmuel Valentín de 4-0. Los venezolanos Odúbel Herrera de 4-2 y César Hernández de 1-0. Los dominicanos Carlos Santana de 3-0, una anotada, y Maikel Franco de 3-2. El colombiano Alfaro de 4-1, una producida.

Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 4-3, dos anotadas, una producida, y Polanco de 4-1. El venezolano Elías Díaz de 4-0.

Así se vivió el doble de Alfaro en las redes sociales:

LET'S GO!@ScottyJetp4x scores from first base on a double by @_JorgeAlfaro11, and we've taken a 3-2 lead! #ElOso pic.twitter.com/CpH6WoMCFL

— Philadelphia Phillies (@Phillies) 7 de julio de 2018