Entrenador de Colombia, orgulloso de su plante para el Mundial de béisbol sub23

Los entrenadores de Colombia y Japón, países que participarán en el Mundial sub'23 de béisbol, exhibieron este jueves el orgullo que sienten por los planteles con los que acuden a la cita orbital y que consideran les hacen favoritos.

Durante una rueda de prensa antes del inicio del mundial, este viernes en Barranquilla, en la que también estuvieron presentes las selecciones de China Taipei, México y Sudáfrica, tanto el japonés Atsunori Inaba como el colombiano Jaír Fernández se mostraron confiados en que ganarán la medalla de oro.

"Venimos de ser los campeones en el torneo pasado realizado en Monterrey (México) y nuestro propósito es repetir la misma actuación", declaró Inaba al destacar que su equipo no tuvo problemas con la convocatoria de jugadores porque todos participan en la liga de su país y recibieron permiso de sus clubes.

"Tenemos 19 jugadores de la liga profesional de Japón y en Barranquilla el objetivo es mantener la posición de ser campeón mundial de la categoría", sostuvo Inaba al resaltar las fortalezas en el pitcheo, la defensiva y el ataque de sus dirigidos.

Por su parte, el técnico de Colombia destacó las virtudes del grupo de jugadores que representarán al país, aunque lamentó que algunos de los que fueron fichados por equipos profesionales de Estados Unidos no recibieron los correspondientes permisos.

"Nosotros vamos a dar el 150 por ciento de nuestras capacidades y con los que formamos estamos seguros de que ganaremos", indicó Fernández al ser interrogado sobre las posibilidades de Colombia ante los rivales de mayor trayectoria que participarán en el torneo.

Para el entrenador de México, José Reyes, el nivel de la liga profesional de su país le permite competir a la altura de sus rivales y desestimó que le puedan hacer falta los jugadores a los que los equipos de la MLB no dieron permiso.

"No me acuerdo de los nombres de los seis jugadores que no vinieron a Colombia, porque los únicos que están en mi mente son los que hoy están haciendo parte de la nómina con la que vamos a disputar el campeonato", agregó Reyes.

Más prudente fue el seleccionador de China Taipei, Chung-I Ling, quien expresó que en el torneo pasado fueron séptimos y que en esta oportunidad esperan alcanzar la cuarta posición.

Neil Adonis, el entrenador de Sudáfrica, dijo que, aunque en su nómina solamente tienen un jugador profesional y los demás son amateurs, tiene un nivel suficientemente competitivo.

En Barranquilla, la jornada de este viernes comenzará con el partido entre China Taipei y México.

Más tarde, Japón se medirá a Sudáfrica y Colombia cerrará la jornada ante Holanda.

