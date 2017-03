Es un honor jugar el Clásico Mundial de Béisbol: José Quintana

Pasan las horas, minutos, segundos y crece la expectativa por la participación de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.

La tricolor está en el Grupo C, junto a Estados Unidos, República Dominicana y Canadá. La sede será el estadio Marlins Park de Miami (Estados Unidos).

El primer juego oficial será este viernes a las 6 de la tarde ante la novena norteamericana. El 9 de marzo, un día antes, abrirán el Grupo República Dominicana y Canadá.

José Quintana, arjonero de nacimiento, será el encargado de lanzar la primera bola ante Estados Unidos, un país en donde se realiza el campeonato de las Grandes Ligas, en donde se juega el mejor béisbol del mundo.

Aunque él dice que aún no es oficial que abrirá el Clásico, el piloto Luis Felipe Urueta sí lo confirmó hace varios días.

Tremenda responsabilidad la de Quintana, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago que inicialmente jugó fútbol, pero quien después terminó metido en el mundo del béisbol.

“Queremos mantenernos primero bien de salud para ayudar a Colombia en su propósito. Trato de mejorar en todos los aspectos para hacer mejores lanzamientos”, dijo Quintana, quien el año anterior tuvo una buena temporada en Grandes Ligas.

El lanzador no ocultó su emoción. “Hay mucha expectativa, el Clásico Mundial es un motivo de felicidad para mí, es histórico y vamos a demostrar de qué estamos hechos”, agregó.

No pudo parar de hablar del mejor evento en el mundo del béisbol a nivel de selecciones.

“Estoy emocionado, es una bonita oportunidad, será una experiencia única, de eso estoy seguro. Será un privilegio para quien lance el primer juego. Estamos locos porque llegue el Clásico”.

José espera tener un bonito día, de esos que pueda recordar de buena forma toda la vida. Él sabe que para lograr esta meta debe salir fino con su pitcheo y también que tiene madera para hacerlo.

Llegan mentalizados

Ayer llegaron a Miami, procedentes de Cartagena, los peloteros Sugar Ray Marimón, Kar Lewis Triana, Efraín Contreras y Charli Mirabal, quienes se reunieron en Fort Myers con el resto del grupo, que se encontraba desde hace varias semanas en territorio norteamericano en los campos de entrenamientos con sus diferentes organizaciones.

“Llegamos mentalizados en hacer una gran labor, es una bonita oportunidad, la intención es dar lo mejor en cada juego”, dijo Sugar Ray, uno de los lanzadores que seguramente tendrá acción en cualquier momento.

Mañana, Colombia jugará ante los Ray de Tampa en Port Charlotte (6:05 p.m.) y el jueves hará lo propio ante Mellizos de Minnesota en Fort Myers (1 p.m.).

El Clásico Mundial ya se calienta y Colombia está expectante.