Giovanny Urshela: "Fue un año muy bendecido, en el que trabajé duro"

Al momento de encarar el diálogo lo hace sabiendo que tuvo un buen año, se le nota tranquilo porque sabe que hizo las cosas bien y lleno de mucha expectativa porque algo muy adentro de su ser le dice que el 2018 será más exitoso.

Giovanny Urshela, pelotero cartagenero que actúa para Indios de Cleveland en el béisbol de las Grandes Ligas, recibió en su residencia a El Universal.

El tercera base, que tuvo la fortuna de jugar postemporada, se mostró feliz y agradecido con Dios por el trabajo realizado este año.

¿Su balance de la temporada?

-Fue un año de muchas bendiciones, primero porque pude estar con Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol y segundo porque me subieron a Grandes Ligas y jugué postemporada con los Indios de Cleveland.

¿Quedó la sensación que Colombia mereció más en el Clásico?

-Sí. La verdad se hizo un gran torneo, jugamos buena pelota, el clásico sirvió para dejar en alto el nombre de Colombia y, además, para que varios de los peloteros consiguieran contratos con organizaciones en las ligas menores en los Estados Unidos.

En lo personal, ¿cómo vivió ese Clásico?

- Fue una experiencia muy grata para mí, lo viví con mucha intensidad, sé que Colombia dará mucho más en los próximos Clásicos.

¿A comienzos de años se imaginó que estaría en el equipo grande de Cleveland y que estaría en el terreno de juego en esta postemporada?

- Jamás lo imaginé, vivir esos momentos es una alegría inmensa, es el premio a tanto trabajo y sacrificio. Gracias a Dios las cosas se dieron así.

Conectó un hit en postemporada... ¿qué sintió en ese momento?

- Fue emocionante el hit e impulsar esa carrera en esa entrada. CC Sabathia estaba lanzando un buen juego, traté de traer esa carrera como sea y lo logré.

¿El momento más difícil este año?

-Cuando me bajaron a Triple A me dije a mí mismo que debía trabajar más para volver y así lo hice. Después del Juego de Estrellas subí y no me bajaron más.

Usted hizo parte de ese plantel que obtuvo 22 victorias consecutivas...

-Sí. Todos los días íbamos al estadio con la mentalidad de ganar y luchar los 9 episodios. Siempre estuvimos positivos y se sintió el respaldo de la fanaticada.

¿Sus números en 2017 lo dejan satisfecho?

-Defensivamente puse muy buenos números, contrario a lo que quería en la ofensiva, en donde debo mejorar.

¿Qué se hace a diario para mejorar esa parte?

- El instructor de bateo me ayuda mucho, trabajo para ser un mejor bateador y así ayudar más a mi equipo.

¿Qué piensa de la Serie Mundial entre Dodgers y Astros?

-Ambos son los equipos más ganadores de todo el año y se merecen estar ahí. Tienen bateo y pitcheo, veo una serie pareja , aunque creo que Dodgers tiene un ligero favoritismo.

¿A qué se dedicará en estas vacaciones?

-A disfrutar a mi familia, descansaré un mes y luego retornaré a los entrenamientos. Aún no sé si jugaré en una Liga de Invierno.

Va por más

Tiene 26 años y todo un futuro por delante. Él sabe que esto apenas empieza y que aún le falta mucha tela por cortar en el mejor béisbol del mundo. Va por más.

Giovanny Urshela debutó en las Grandes Ligas un 9 de junio de 2015, en la derrota de su equipo los Indios de Cleveland 3-2 ante Marineros. //Cortesía

Es un guante seguro, su defensiva lo llevó al equipo grande de los Indios de Cleveland. Giovanni Urshela entrena duro para seguir mejorando sus cualidades para jugar pelota.

Cleveland alcanzó a ilusionar con que sí podían pasarle por encima a los Yanquis, pero al final declinó, con resultado final de la serie 3-2 a favor de Nueva York.

"Trabajaré duro para estar en el equipo grande de los Indios de Cleveland la próxima temporada. Esto es de trabajo y sacrificio diario”, remata diciendo Giovanny Urshela.

Sus números

Antes de la postemporada, Urshela jugó 67 partidos, tuvo 156 turnos al bate, con 35 hits, un cuadrangular, 14 carreras, 15 carreras impulsadas, 8 bases por bolas y 22 ponches para .224 de promedio.

En postempotrada consumió 12 turnos, conectó dos hits y remolcó una carrera para .167 de average.