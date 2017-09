Jesús Román, con talento para triunfar, firmado a Grandes Ligas

Como todo prospecto, Jesús Román Bustamente tiene sus sueños.

Desde niño solía verse en uno de esos sueños erguido en el montículo recetando a tutiplén ponche tras ponche y recibiendo la ovación de los fanáticos.

El zurdo, de 17 años (nació el 25 de mayo del 2000 en Cartagena, pero es arenalero de corazón), de un metro con 93 centímetros, está feliz porque se cumplió uno de sus sueños, firmar al béisbol de Grandes Ligas.

Toma la bola con la mano izquierda, la aprieta con entusiasmo, le da muchas vueltas, respira profundo, hace el wind·up y lanza hacia el plato.

En cada sesión de entrenamiento, hace más de 56 lanzamientos y exhibe un control único, con bolas quebradas, que le hacen mucho daño al bateador.

Tiene la mecánica perfecta y cada día va evolucionando en sus lanzamientos. Y eso le gustó a los Reales de Kansas City, por lo que el scout turbaquero Rafael Miranda no dudó en firmarlo a la organización.

La firma del talentoso lanzador tiene feliz en Arenal a la familia Román-Bustamante.

Jesús es un muchacho sencillo, bachiller, que se ha esforzado al máximo y cada día lucha por sus sueños.

Su rúbrica a una de las mejores organizaciones del Béisbol Organizado acrecienta un entusiasmo generalizado en la juventud arenalera, donde el fervor por este deporte no ha decaído y sigue más vivo que nunca.

“Creo que es el resultado de todo un esfuerzo. Por que desde muy temprana edad mis padres me llevaban a los campos y desde ahí comenzó mi motivación hacia este deporte. Doy gracias a Dios que logré la firma”, asegura con un sentimiento único.

¿Siempre ha sido lanzador?

-No. En categorías menores (preparatoria, preinfantil) jugaba en varias posiciones, como primera base y oulfielder. Ya en las siguientes categorías me desempeñé como pitcher por ser zurdo y por mis cualidades.

¿Qué es lo que más recuerdas cuando niño?

-La alegría de ponchar a un buen bateador o cuando lanzaba un gran juego.

¿Por qué firmas con los Reales de Kansas City?

-Dentro de mis equipos favoritos siempre estuvo Kansas. Gracias a Dios se dio la oportunidad de firmar.

¿Cuál es tu mejor lanzamiento?

-La recta a la rodilla, pero también me defiendo con la curva y el slider.

¿Siempre ha sido tu sueño, jugar en Grandes Ligas?

-Sí. Es el sueño de todo beisbolista, llegar a Grandes Ligas y establecerme como uno de los mejores lanzadores.

¿Quién es tu ídolo?

-José Quintana, dueño de un gran repertorio. Quiero ser como él.

¿A quién le agradeces este primer paso, firmar con un equipo del Béisbol Organizado?

-Ante todo Dios -a Él le pido que haga realidad mi sueño- a mis padres, familiares y a mi entrenador Rafael Miranda.

¿Cómo te defines?

-Me considero una persona humilde, noble y muy respetuoso. Como jugador soy responsable, trabajador y disciplinado. Uno puede tener talento, pero si no tiene disciplina no llegas.

Cargado de ilusiones

Jesús Román Bustamente partirá en octubre a República Dominica a enrolarse a la Academia de Kansas City para seguir perfeccionando sus habilidades como pitcher.

“Le pedimos al Todopoderoso para que haga realidad su sueño, que lo proteja, ya que es la oportunidad que él soñaba”, asegura su madre Aniana Bustamante.

Y así será, porque Jesús tiene talento, hambre de triunfo, pasión y sacrificio por su deporte.

El béisbol y el estudio lo han sido todo para él. Llevará un maletín cargado de ilusiones y aferrado a Dios para que lo ilumine en ese largo camino rumbo a las Grandes Ligas.

La voz del scout

Rafael Miranda: "Jesús tiene todas las herramientas, es un lanzador que está en proceso de maduración. Por eso nuestra organización no dudó en firmarlo”.

Lo que dicen sus padres

José Luis Román: "Estoy emocionado con la firma de mi hijo Jesús a los Reales. Creo que es el premio al esfuerzo. Es un pelao dedicado y disciplinado. Le pido a Dios que lo ayude a hacer realidad su sueño”.

Aniana Bustamante: "Le doy gracias a Dios porque se dio el primer paso. Estoy feliz porque Jesús es un muchacho humilde, sano, buen estudiante, dedicado a su deporte”.

Ficha técnica

Nombre: Jesús Román Bustamante.

Nació: 25 de mayo del 2.000

Estatura: 1.93 centímetros

Pesa: 89 kilogramos

Calza: 47

Estudios: Bachiller del Instituto Docente de Turbaco

Padres: José Román y Aniana Bustamante

Hermanos: María Isabel

Lanza: a la zurda.

Velocidad: 85 millas

Inicios en el béisbol: Escuela Jairo Cardozo, White Sox de Colombia y Reales de Turbaco

Fue selección Bolívar Sub-12.