José Quintana debuta hoy con Cachorros en la temporada 2018 de las Mayores

El zurdo José Quintana hará su debut hoy en Grandes Ligas en Miami enfrentado a los Marlins.

Quintana estará en la trinchera de los Cachorros a las 12:10 p. m., en el moderno estadio Marlins Park (con capacidad para 37.442 aficionados) con la ilusión de sumar su primer triunfo esta temporada.

Cachorros, campeones en el 2016 armaron un tremendo trabuco para repetir la gesta de ese año. El arjonero es el cuarto abridor en la rotación. En la pretemporada se mostró sólido, de ahí que el mánager Joe Maddon le ha dado toda la confianza.

La temporada pasada, el arjonero inició con los Medias Blancas y luego pasó a los Cachorros. Ganó 11 juegos y perdió igual número en 32 aperturas para una efectividad de 4.15. En verdad, no tuvo el apoyo ofensivo de sus compañeros tanto a la ofensiva como en los relevos.

En sus seis años en la Gran Carpa, Quintana suma 186 partidos lanzados, ha ganado 57 e igual número de reveses y ha recetado 988 ponches, lo que quiere decir que está a 12 para llegar a los 1.000.

“Esperamos hacer una buena temporada. Tenemos equipo. Me he preparado como siempre con disciplina”, aseguró Quintana a los medios en Chicago.

Julio Teherán debutó el jueves en el triunfo de su equipo Bravos sobre Filis 8-5, pero no tuvo decisión en 5.1 episodios lanzados en su primera apertura.