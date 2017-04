José Quintana y el ruido de los rumores de cambio

La mirada de José Quintana reflejaba desconcierto, y la frase en inglés que expresó al final de casi 10 minutos de un cuestionario sobre su futuro sintetizó su reacción.

"Oh, baby", dijo el zurdo colombiano de los Medias Blancas de Chicago, respirando profundo.

Su equipo visitó esta semana Nueva York para una serie de tres partidos contra los Yanquis, organización con la que jugó entre 2008-11 en las menores. Aunque no le tocaba turno en la rotación, la prensa local puso la mira en el pitcher de 28 años.

Quintana también aprovechó la estancia para grabar un segmento con el presentador Jimmy Fallon para su programa de variedades nocturno en la televisión estadounidense. El colombiano dice que aprendió inglés viendo el programa de Fallon y le retribuyó el favor enseñándole algunas frases en español durante el corto segmento de algo más de un minuto filmado en Rockefeller Plaza.

Ese fue un intercambio jocoso, pero Quintana también tuvo que lidiar con una batería de preguntas de la prensa sobre si podría ser cambiado de equipo en los próximos meses.

Chicago es un equipo en reconstrucción, que durante el receso de invierno se desprendió del as Chris Sale y el jardinero Adam Eaton para acumular prospectos, con el infielder cubano Yohan Moncada como el más sobresaliente.

Quintana podría ser la próxima pieza en ser transferida, y los Yanquis encajan como el socio ideal para negociar. Tienen promesas de sobra -entre ellos el torpedero venezolano Gleyber Torres y el jardinero Clint Frazier- y una necesidad de apuntalar su rotación abridora si quieren pelear por meterse a la postemporada.

Las buenas prestaciones y consistencia las últimas cuatro temporadas (al menos 200 innings en cada uno y efectividad de 3.35) y contrato módico (de casi 39 millones de dólares hasta 2020) convierten a Quintana en un refuerzo muy codiciado.

¿Sabes que la rotación de Nueva York nada más tiene una carta segura? ¿Te gusta que los fanáticos de Nueva York claman por tenerte? ¿Te afectan los rumores?

Quintana se sabe de memoria lo que debe decir: "No me gusta mucho hablar de eso. Tengo la misma respuesta. No son cosas que están bajo mi control".

"Es bonito que los fanáticos te pidan. He escuchado tantos rumores, pero son solo rumores, y no presto atención", afirmó. "Escucho tantas cosas, pero como jugador, no tienes control sobre. Me debo concentrar en subir a la lomita para cumplir con mi trabajo".

"Estoy enfocado con los Medias Blancas. Aquí es donde estoy y aquí es donde quiero estar por un largo tiempo", agregó.

El arranque de campaña de Quintana no ha sido el más nítido. Tiene marca de 0-3 con efectividad de 6.75 en tres salidas, incluyendo dos en las que permitió 10 carreras limpias entre ambas.

Quintana descartó que el ruido sobre un posible cambio le esté afectando.

"He comenzado algo lento. Son cosas que pasan y mi objetivo es rendir mejor para ayudar a mi equipo", indicó. "Sé que cargo con muchísima responsabilidad, pero trato de no abrumarme. Me cuido de no cargar con la presión. He estudiado lo que hice en esas últimas salidas y la culpa fue por un par de lanzamientos mal ubicados".