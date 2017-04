Juan Manuel Lozano, un bravo que nunca se rinde

Muchas veces las adversidades hacen que algunas personas se den por vencidas, pero en otros casos esos obstáculos se convierten en motivación para seguir luchando hasta el final y alcanzar el sueño deseado.

Este último aspecto descrito es la historia del lanzador cartagenero Juan Manuel Lozano, a quien muchos scouts locales de organizaciones de Grandes Ligas lo desecharon como prospecto, pero los Bravos de Atlanta vieron en él condiciones para firmarlo en los próximos meses.

Lozano trabaja incansablemente desde hace cuatro meses al lado del instructor cartagenero Jimmy Díaz para ponerse en gran forma para lo que será el examen que presentará en los próximos días con Atlanta, y luego alistar su viaje en mayo para República Dominicana, donde se concretará su firma con esta organización, en la cual juega nada menos que Julio Teherán, su gran ídolo.

“Todo comenzó el 6 de enero de este año cuando participé en un Showcase en el estadio 11 de Noviembre. Fueron invitados varios peloteros de la Academia Cararín, donde pertenezco. Ahí me midieron la velocidad y marqué 90, 91 y 92, y eso le gustó a los scouts de Atlanta”, dijo Lozano.

Este joven de 17 años comenzó a jugar pelota caliente a los 7 años en el Club Amidepor.

Luego pasó a otros clubes como Nueva Cartagena, Once Noviembre, Jackies y Piratas.

Después tuvo la oportunidad de jugar el Torneo de Béisbol de Desarrollo que organiza Tito Quintero, primero en con Texas y después en Junior-Juvenil con su actual divisa Cararín.

En categorías menores comenzó jugando en la posición de jardinero, pero por sugerencia de Rafael Rojano, cuando cumplió once años, pasó al rol de lanzador, donde está su verdadero potencial y razón por la cual será firmado por Atlanta.

“En el 2015 jugando con Texas jugué como jardinero (center field) y terminé como champion bate. Al año siguiente pasé a Cararín jugando ya como pitcher. En esa temporada gané seis juegos y tuve una efectividad de 2.90. Además estuve en el Juego de Estrellas”, afirmó Lozano.

Sobre su llegada a los Bravos indicó: “estoy agradecido con esta organización por darme la oportunidad. Estuve siempre enfocado en Dios porque sabía que me ayudaría a seguir adelante. Por momentos sentía que no podía, pero Dios me dio fuerzas y por eso no caí, luché hasta el final”.

El scout que vio otras cosas en él fue el norteamericano Chris Roque. Sin duda, la potencia en el brazo fue lo que más le impresionó.

Lozano asegura que ahora que ha dado este paso en su vida quiere servir de ejemplo para sus compañeros en Cararín para que también luchen por sus sueños y puedan lograr una firma. “Estoy feliz porque Atlanta es una organización que le ha dado oportunidad a los peloteros colombianos. El último que llegó fue Karl Lewis Triana luego de su buena actuación en el Clásico Mundial”, explicó.

Y a propósito del Clásico Mundial, Lozano calificó de excelente la actuación del equipo colombiano. “Dimos la talla, los colombianos se valorizaron en el béisbol mundial. Nos faltó solo un poco de suerte”.

Según Lozano sus mejores lanzamientos son la recta y el cambio. Con Jimmy Díaz ha aprendido a mejorar sus comandos de pitcheo y además a ser más controlado, pues ese era principal problema.