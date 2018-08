La zona La Troncal inicia mañana la segunda fase de la III Liga de Verano

La III Liga de Verano de Béisbol de Mayores en Bolívar ‘Copa Miller Lite-Manzana Postobón-Olímpica vivirá este fin de semana emociones a granel con el inicio del cuadrangular de la segunda fase en la zona La Troncal, mientras que en la Norte se definen los cuatro clasificados a esta instancia.

La programación es: zona La Troncal, mañana, desde las 2 p. m., Arjona recibe a Sincerín y. Marialabaja a Malagana. El domingo, 10 a. m., Malagana en Sincerín y Arjona en Marialabaja. Lunes, 10 a. m. Arjona vs. Malagana y Marialabaja vs. Sincerín.

Zona Norte, mañana, 2 p. m., en el estadio 11 de Noviembre, Ranferbeli vs. Nelson Blanco y Padres vs. Tigres de Arenal. El domingo, 10 a. m., Ranferbeli vs. Fundación Tractores.

El lunes festivo, a las 10 a. m., Villanueva recibe a Ranferbeli. Es muy posible que el cuadrangular en la zona Norte se inicie el lunes en caso que se den algunos resultados para la clasificación.