Nelson Blanco es todo un maestro para enseñar béisbol a los niños

De él se dicen muchas cosas. Que es polémico, que es cascarrabias, que no le gusta perder y que pelea con los árbitros durante los partidos.

Pero de lo que nadie puede dudar es que es un gran maestro en la enseñanza del béisbol.

Se trata de Nelson Blanco, el controvertido entrenador cartagenero que todos lo años con su escuela, del mismo nombre, es protagonista estelar en los Torneos Departamentales de Béisbol que organiza la Liga, especialmente en las categorías preparatoria, preinfantil e infantil.

“Muchos de mis amigos de colegio son médicos, ingenieros, arquitectos, abogados y les va bien, pero Dios me dio a mi el don de enseñar pelota y eso es lo que hago bien”, dijo Nelson Blanco.

“Estoy muy contento y feliz. Enseñar es mi vida, es lo que sé hacer y ojalá Dios y la Virgen del Carmen me sigan dando vida para continuar con esta labor con los niños”, señaló.

Este cacique del béisbol bolivarense cumplirá este 17 de enero 66 años de edad.

Dice que está duro todavía y que hay Nelson Blanco para rato.

El miércoles anterior, Nelson Blanco hizo un pequeño acto con los niños que ganaron los títulos en las categorías preparatoria y preinfantil en el torneo de 2016.

“En mis más de 25 años con mi escuela he ganado muchos trofeos y he perdido la cuenta de los títulos que he ganado. Y como tengo muchos trofeos en la casa, últimamente le estoy regalando el trofeo de campeón a los peloteros que se destacan en cada uno de los equipos a fin de que los niños se motiven más y den lo mejor de sí”, explicó Blanco.

Ese día, el veterano instructor le entregó la copa de campeón a los peloteritos Andrew Mena (receptor), el jugador más valioso en la categoría preparatoria y a Elías León (tercera base), el mejor en la categoría preinfantil.

Blanco dice que el secreto para ser el mejor en estas categorías es tener una base de niños en la categoría “tetero”, los cuales reciben una buena fundamentación y luego pasan a la categoría preparatoria B. De este grupo pasan luego a la preparatoria A.

“Mis jugadores tienen un sello propio: la buena fundamentación. Además yo les inculco la mentalidad ganadora y eso lo muestran en el campo. Por eso mis equipos son ganadores. Pero lo más importante es la disciplina que manejo con todos los grupos”, destacó.

Dice que cuando sus jugadores son llamados a los seleccionados departamentales los otros entrenadores cuando ven el uniforme de Nelson Blanco “saben que ahí lo luce un buen pelotero”.

Sobre las categorías prejunior y junior, en las cuales su escuela no ha tenido éxito históricamente sostuvo que “cuando los peloteros llegan a esas categorías sus prioridades son otras. Los muchachos prefieren irse a otras escuelas donde están los scouts de las organizaciones de las Grandes Ligas en busca de una firma. Los que se quedan en la escuela son los que no tienen esa motivación. Además, desafortunadamente no tengo un estadio grande para practicar estas categorías como debe ser”, resaltó.

Los padres de familia

Para Nelson Blanco el soporte de su organización deportiva es el apoyo de los padres de familia.

“Como no tenemos patrocinio de la empresa privada ni el gobierno los padres de familia son los que se meten la mano al dril para ayudarnos con las bolas, el pago de los instructores, los viajes, etc”, expresó Blanco.