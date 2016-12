Nelson Blanco sigue siendo el rey en preparatoria y preinfantil

La Escuela de Béisbol de Nelson Blanco sigue siendo el “rey de los pollitos” en las categorías preparatoria y preinfantil en Bolívar.

Ayer volvió a escribir una página gloriosa al derrotar en estas dos categorías a su rival de estos últimos años: Bravitos de Lemaitre.

Esta final se volvió a repetir este año ya que en el anterior esos dos clubes tradicionales del departamento volvieron a llegar hasta la última instancia.

A primera hora, Nelson Blanco derrotó a Bravitos de Lemaitre 10 carreras por 5 en seis vibrantes entradas.

Esta vez no fue fácil para los dirigidos por el mánager Edgar Barrios porque los chicos de Luis García dieron más lucha que el juego del jueves, el cual terminó 15-0.

La victoria se la acreditó el lanzador Daniel de la Valle, quien tiró cuatro episodios, mientras que Édgar Delgado fue el perdedor, en uno y un tercio.

A la ofensiva se destacaron por los campeones Juan Aguado, quien se fue de 4-3 con una anotada, Juan Ramos, de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas y Andrew Mena, de 4-2 con una anotada y una impulsada.

En el segundo desafío de la tarde, en preinfantil, la historia se repitió.

La contienda terminó 9-0 en favor de Nelson Blanco, que esta vez no sufrió mucho tal como aconteció el jueves cuando el partido había finalizado 3-1.

Nelson Blanco atacó desde el mismo primer episodio ante el lanzador abridor de Bravitos Santiago Sánchez, quien solo pudo colgar un solo out y tuvo que dejar el juego después de permitir cuatro carreras.

La victoria fue para Idraín Buelvas, quien lanzó dos entradas como abridor y recibió la ayuda de Luis Chico, en cinco innings. El revés fue para Santiago Sánchez (0,1).

Los mejores bateadores de Nelson Blanco fueron José Agámez, que se fue de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, y Elías León, también de 4-2 con un doble, dos anotadas y dos remolcadas.

De esta forma, la Liga de Béisbol de Bolívar, presidida por David Ward, culminó con éxito el Torneo Departamental de Béisbol en todas sus categorías.

Los clubes más ganadores fueron Cararín que se llevó tres títulos (prejunior, junior y juvenil) y Nelson Blanco (preparatoria y preinfantil).