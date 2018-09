No hay quinto malo: Real Cartagena sale por la victoria ante Llaneros

Nadie hablaba de Real Cartagena este año hasta que comenzó a ganar recientemente. Los ‘auriverdes’ llevan cuatro triunfos consecutivos y hoy, a las 3 y 30 de la tarde, ante Llaneros en el Jaime Morón buscarán uno más.

De a poco el profesor Richard Parra ha hecho que los jugadores del Real cambien el chip, tengan una mentalidad ganadora, adquieran más confianza y compromiso en el terreno de juego. Eso ha sido clave.

El profe sabe que aún no se ha ganado nada y eso se los dice a sus pupilos una y otra vez en los trabajos de la semana para que los mismos sigan mejorando algunos detalles que les permitan ser más sólidos en su juego.

A Parra no le tocó fácil. Tomó un equipo con el ánimo en el suelo y, además, perdedor. Sí. Perdededor, al menos esa fue la cara que mostró en el primer semestre.

Hoy, Real genera expectativa y eso ya es positivo, una prueba que se ha avanzado un poco, pues se ha mostrado fútbol, sacado buenos resultados y, además, ganado el respeto de los rivales.

Real es cuarto, con 32 puntos, en una campaña que muestra al equipo en una curva de rendimiento ascendente que ilusiona.

Hay buen ambiente

Sin duda, el juego de hoy ha generado expectativa. La seguidilla de victorias seguramente llevará a una muy buena presencia de aficionados. El público, considerado el jugador número doce, quiere celebrar un nuevo triunfo en casa. Real solo presentará una novedad con relación a la nómina que ha jugado los últimos compromisos. David Silva reemplazará en la zona medular a Jean Pineda, quien no podrá actuar por acumulación de amarillas.

El equipo formará con: Eric Hughes; Elkin Mosquera, Camilo Ceballos, Jhonny Meza; Yulián Gómez, Miguel Murillo, Xavier González, Jaime Silva; Yainer Acevedo, Jorge Obregón y Juan José ‘El Pitillo’ Salcedo.



Hughes, seguridad en el arco

Eric Hughes es el portero titular de Real Cartagena, que pedía a gritos seguridad en el arco, algo que al parecer con él se ha logrado. “Soy panameño, tengo 32 años, disfruto lo que hago, gracias a Dios se me están dando las cosas en Colombia con este Real Cartagena”, dice Eric, quien hoy buscará poner el cerrojo ante Llaneros en el Jaime Morón. Su principal espejo en el fútbol ha sido el italiano Gian Luiggi Buffon, toda una leyenda en el pórtico. “Es un porterazo, tiene mucha seguridad. También admiro a Keylor Navas y en su momento a Óscar Córdoba y Taffarel”.Asgura que a nivel internacional sigue al Milan y al Real Madrid. Sobre Real Cartagena dice que se siente muy contento de lo que se ha hecho hasta el momento con el equipo. “Trabajamos para dar los mejores resultados. Es un grupo unido, que cada día se fortalece más, hay mucha humildad y eso es muy bueno”, comenta. De Cartagena tiene el mejor concepto. “Se parece mucho a Panamá, me adapté rápido, tiene gente muy cálida”. remata.

Yeiner, buen momento

Yainer Acevedo tiene una nueva oportunidad para guiar de bien al Real Cartagena, jugar finales y ganarlas.Es un volante creativo con mucha velocidad por el costado, inteligencia y rapidez. “El fútbol es mi sueño, desde niño siempre pateé balones, hoy estoy con el equipo de mi tierra y lo que más me gusta es divertirme en la cancha y poder aportarle a este Real”, dijo Acevedo, quien será titular con los ‘auriverdes’. Asegura que su ídolo es Critiano Ronaldo. “Tiene mucha calidad, gran técnica y un luchador al ciento por ciento, él vive para el fútbol. Admiro además a Real Madrid y la Juventus”.Sabe que el tiempo pasa y hay que aprovecharlo al máximo. “Quiero ascender con el Real Cartagena, esa es mi primera meta. Luego de lograrla me gustaría jugar en un equipo grande del fútbol colombiano y después jugar afuera”. Su concepto sobre el buen rendimiento de Real es que “trabajamos el día a día y eso es clave. Así hemos mejorado. Somos una familia, que se ayuda adentro y afuera de la cancha y eso se ve reflejado en el terreno de juego”.

Meza, aporte defensivo

Jhonny Meza hace parte de la línea de tres que Real Cartagena está consolidando en el fondo. Es prenda de garantía y goza de la confianza del cuerpo técnico.

“Mis padres siempre me motivaron a jugar fútbol desde niño. Mi referente es Sergio Ramos, antes era Puyol. Siempre he seguido a Barcelona, me gusta mucho el juego de ellos, la intensidad que manejan, ese toque toque hace parte de su ADN”, dice Jhonny. El defensa centro sabe que el fútbol es de día a día. “Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad con el Real Cartagena para seguir mostrándome. Tengo los pies bien puestos en la tierra, si damos resultados se vendrán cosas grandes, eso lo sabemos todos”. El equipo cartagenero marcha derechito, pero sabe que aún falta mucha tela por cortar. “Venimos en alza, pero no podemos confiarnos, aún no se ha conseguido nada distinto a ganar unos cuantos partidos. La idea es seguir así”. Se siente cómodo en la posición . “Primera vez que juego la línea de tres en el fondo, creo que contar con gran calidad de mis otros compañeros atrás hace que uno se sienta con mucha confianza”, concluye.