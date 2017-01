Peloteros colombianos, listos para la MLB y el Clásico Mundial

En el 2017, los peloteros cartageneros le apuntan a cosas grandes. Llegar en buen estado a sus organizaciones en el béisbol de la MLB y estar a tono para el Clasico Mundial y representar a su Colombia del alma es el objetivo.

Aunque estén de vacaciones ellos no pueden estar lejos del ejercicio, de la buena alimentación, del descanso y las buenas energías. La disciplina debe prevalecer si quieren la gloria.

Así es la vida del deportista de alto rendimiento, siempre tiene que estar cerca al nivel deportivo que exhibe durante la temporada aún y cuando esta ya haya terminado.

Es así. Y esto no admite discusión. Después de una ardua temporada en el béisbol organizado de los Estados Unidos cualquier desprevenido pensaría que en los días de descanso los peloteros se olvidan de todo y solo se dedican a pasear en familia, a reunirse con los amigos, a comer todo lo que se le antoje y a pegarse una que otra trasnochada con una copita abordo incluida.

Pues si quieren mantenerse en las Grandes Ligas o tener una opción con el equipo de arriba (algunos juegan Clase A, Doble A o Triple A) estos peloteros saben que no podrán descuidarse si lo que quieren es el éxito.

Félix Pájaro es el encargado de ponerlos a tono en Cartagena cuando a finales de año los peloteros cartageneros, que están en el béisbol organizado, llegan a pasar la temporada de vacaciones.

Pájaro se desempeña como trainer, que es una palabra americana, que en español traduce: preparador físico personal de un equipo o atleta.

Es la mano derecha en Cartagena de nuestro orgullo cartagenero Julio Teherán, el lanzador número uno de los Bravos de Atlanta en el béisbol de las Grandes Ligas.

Y no solo de Julio. Pájaro también reacondiciona físicamente en época de vacaciones a otros peloteros como Dilson Herrera (Rojos de Cincinnati), Tairon Guerrero (Miami Marlins), Harold Ramírez (Toronto Blue Jays Triple A), Pedro Pérez (Mets de Nueva York Clase A), Dayan Díaz (Rojos Cincinnati) y Sugar Marimón (en Korea, pero con oferta de Kansas City).

Felix asegura que “todos ellos llegarán entre un 85 y 90 por ciento en la parte físico-atlética a los campos de entrenamiento con sus organizaciones. Su masa corporal, porcentaje de grasa están dentro del rango establecido. Y otras características como la fuerza, volumen de oxígeno, potencia y elasticidad también tienen un buen funcionamiento”.

En este entrenamiento fuera de la temporada, según Pájaro, utilizó dos niveles: el de especificidad, es decir “la similitud de los ejercicios que utilizan los muchachos en sus posiciones y el otro es la intensidad para estimular el rendimiento deportivo”.

Explicó que los entrenamientos anaeróbicos se los aplicó a jugadores de posiciones (receptor, campo corto y jardineros).

Y el trabajo aeróbico a los lanzadores porque deben tener una capacidad de oxigenación en la salida hacia el montículo.

“El entrenamiento se va técnificando y mejorando, trabajando la fuerza explosiva, elasticidad, flexibilidad, dinámica utilizando todos los sistemas funcionales. Ellos han respondido de muy buena forma al trabajo”, agrega.

Recomendaciones

Comer sano, bajo en grasa, poca sal y muchas frutas son algunas de las recomedaciones que estos peloteros siguen al pie de la letra para llegar de buena forma a los trabajos en los campos de entrenamiento.

“El buen profesionales sinónimo de disciplina permanente y eso son ellos: un ejemplo para las nuevas generaciones. Así es que se trabaja para ser grande”, puntualiza.

Motivación

Hay algo que los motiva más para tener un excelente año en lo deportivo. Y ese algo es el Clásico Mundial de Béisbol, en donde Colombia participará por primera vez en la historia.

La sede de Colombia será Miami (Estados Unidos) entre el 10 y 12 de marzo. Hace parte del Grupo C junto a Canadá, Estados Unidos y República Dominicana.

Julio Teherán, el gran referente de Colombia en el montículo, tiene su mente puesta en ser el mejor de los Bravos de Atlanta, pero también ser ficha clave en el montículo de Colombia.

“Estoy bien preparado, quiero tener una gran temporada, estoy con la firme intención de lograr cosas grandes en lo personal y colectivo en las Grandes Ligas. La otra meta es estar con mi país en el Clásico Mundial, será un orgullo estar ahí lanzando por mi tierra querida”, dijo Julio.

Las ganas de Dilson

Dilson Herrera fue el encargado de dar el cuadrangular que le dio el paso a Colombia al Clásico Mundial. En la Eliminatoria en Panamá, ante la selección local, el hijo de Chiquinquirá mostró su poderío al bate y la sacó del estadio. Él más que nadie desea estar en el Clásico.

“Me siento bien, el entrenamiento previo a los campos de entrenamiento me han servido mucho. Estoy invitado al roster de los 40, pero daré lo mejor de mí por quedar entre la lista definitiva de 25. También quiero ayudar muchísimo a Colombia en el Clásico. Es un año con gran expectativa”, comentó Herrera.

Sugar Ray Marimón, primo de Julio Teherán, después de estar en el béisbol de Korea quiere volver a la pelota de las Grandes Ligas.

“Mis condiciones físicas son extraordinarias. Tenemos seis semanas entrenando con el profe Felix y la estamos dando toda. En lo personal quiero regresar a las Grandes Ligas y estar en el Clásico con Colombia”.

Por su parte, Pedro Pérez aseguró que “hay que estar saludables y siempre listos. Así me siento. Me voy en las Grandes Ligas en dos años. Lucharé por eso, deseo ir al Clásico”, puntualizó.

A dar lo mejor

Han entrenado duro pensando solo en darle cosas buenas a su familias. Algún día tuvieron ese sueño de niños y hoy lo están haciendo realidad.

Los peloteros cartageneros dan pasos firmes y seguros y seconvierten en un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones. Sí. Ellos darán lo mejor de sí en la temporada...