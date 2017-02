Puerto Rico - México, la final de la Serie del Caribe

El abridor Miguel Peña sacó la mejor parte de un vibrante duelo de pitcheo, Agustín Murillo remolcó la carrera de la diferencia y México, anfitrión de la Serie del Caribe, superó el lunes 1-0 a Cuba, con lo que enfrentará a Puerto Rico en la final del certamen.

Peña (1-0) lanzó cinco episodios en blanco, de apenas dos imparables y con cuatro abanicados por las Águilas de Mexicali, que buscarán revalidar el cetro conseguido el año pasado por México en Santo Domingo. En aquella ocasión, el equipo que se coronó fueron los Venados de Mazatlán.

"Miguel hizo un tremendo trabajo, como nos acostumbró todo el año, y me quito el sombrero ante el relevo de Héctor Daniel", dijo a The Associated Press el manager de México, Roberto Vizcarra.

Si México consigue el título, llegará a 10 en la historia y a cinco en las últimas siete ediciones de la Serie del Caribe. Mexicali sólo se ha coronado una vez, en 1986.

En cambio, la última vez que un equipo de Puerto Rico ganó el torneo regional fue en 2000, cuando los Cangrejos de Santurce triunfaron en Santo Domingo.

Los Criollos de Caguas consiguieron el boleto a la final también el lunes, con una victoria por 9-6 sobre las Águilas del Zulia de Venezuela. Como equipo, los Criollos no obtienen el título desde 1987, cuando ganaron en Hermosillo, México.

Luego de que Peña abandonó la lomita, el pitcheo de México siguió luciendo. El relevista Héctor Daniel Rodríguez lanzó tres episodios perfectos con cinco abanicados, mientras que Jake Sánchez resolvió la novena entrada para lograr su segundo salvamento del torneo.

"Estoy acostumbrado a abrir juegos, pero hice mi rutina habitual y salí concentrado a hacer mi trabajo", comentó Rodríguez. "Fue un juego muy tenso".

La derrota fue para Lázaro Blanco (1-1), pese a lanzar siete entradas por los Alazanes de Granma. Toleró cuatro hits y una carrera.

"Peña y Blanco se habían trenzado en un gran duelo y sabía que tenía que mantener ese nivel", añadió Rodríguez. "Para mí, que soy nacido en esta ciudad, sería un sueño cumplido ganar mañana la final".

La única anotación llegó en la quinta entrada, cuando Ronnier Mustelier negoció una base por bolas sin out, y avanzó hasta tercera luego que un toque de sacrificio de Sebastián Valle se combinó con un error del antesalista Yunior Paumier.

Mustelier anotó con un sencillo de Murillo.

"Pudimos aprovechar esa oportunidad pequeña que nos dieron porque Blanco lanzó también tremendo juego y eso marcó la diferencia", destacó Vizcarra. "Mañana todos mis lanzadores están disponibles, vamos con todo a defender el campeonato".

Cuba, que volvió al torneo en 2014, se va esta vez con las manos vacías. En 2015, los Vegueros de Pinar del Río se coronaron en San Juan.

"Estoy satisfecho con la actuación de los muchachos, mostramos un buen nivel y dimos gran espectáculo, pero hay que reconocer el mérito de ellos, México es un gran equipo y hoy hicieron el trabajo", indicó el piloto cubano Carlos Martí. "No tuvimos muchas oportunidades, en la primera entrada pusimos gente en base pero no aprovechamos, y esto es así, así es la pelota".

Los Criollos anotaron cuatro veces en la primera entrada y luego sobrevivieron una bravía reacción para obtener su pasaje.

Caguas, que perdió tres de sus cuatro partidos en la primera fase, buscará terminar la sequía de 16 años de Puerto Rico sin un título en este certamen, y llegar a 15 títulos en su registro histórico.

"Sería algo muy grande para nuestra gente, ahora mismo somos los Criollos de Puerto Rico. Tuvimos un inicio difícil con esas tres derrotas, pero nos hemos recuperado y estamos a un juego de ese campeonato", dijo el infielder boricua Iván De Jesús Jr, líder de bateo del torneo con promedio de .556. "Mañana vamos a salir a jugar duro para conseguirlo todo".

David Vidal bateó de 5-2, con un cuadrangular y tres remolcadas, y ahora lidera el torneo con tres jonrones y cinco carreras producidas, por los Criollos. Yadiel Rivera bateó de 4-2 con dos carreras empujadas y Jesmuel Valentín añadió un doble remolcador de dos anotaciones.

"Lo más importante es ayudar a este equipo a ganar, haber podido aportar lo mío para este equipo es una de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Ahora nos falta un juego para darle a Puerto Rico ese título, han sido ya muchos años de espera", declaró Vidal.

Los venezolanos se despiden con amargura tras haber conseguido una marca de 3-1 en la primera fase. Su abridor Mitch Lively (0-1) no sobrevivió al primer episodio: castigado con cuatro imparables y cuatro anotaciones en solo dos tercios.

"Son cosas del béisbol, tuvimos los imparables, pero no a la hora buena. Dejamos muchos corredores en base y terminamos pagando", dijo el piloto venezolano Lipso Nava. "Es difícil porque tenemos un buen equipo y sé que los muchachos entregaron todo, pero así es esto, uno tiene que perder".

Orlando Román (1-0) lanzó cinco entradas de siete imparables y una carrera para llevarse la victoria. Recetó siete ponches y concedió tres boletos.

"Me ayudó mucho que mis compañeros atacaron temprano y me dieron esas carreras de ventaja, uno sale más tranquilo a ejecutar el plan de trabajo y las cosas salieron bien. Ahora el juego más importante es mañana y confío en que mis compañeros estarán listos", comentó Román.