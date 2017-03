"Queremos dejar en alto el nombre de Colombia": Luis Felipe Urueta

Luis Felipe Urueta es el piloto de Colombia, el que toma las decisiones, el hombre que busca guiar a la tricolor por el camino correcto.

Hoy es el reto más importante de su vida, pero en su equipo de trabajo tiene un combo de lujo, integrado por el gran Édgar Rentería, Jolbert Cabrera, TJ Lasita, Walter Miranda, Néder Horta y Jair Fernández.

La victoria 9-7 ante Rays de Tampa si bien no daba puntos se convirtió en un aliciente para el grupo...

- No se le ganó a Rays de Tampa por errores de ellos sino por virtud nuestra, vinimos de menos a más y eso fue importante en el primer encuentro junto de todo el plantel. Claro que es una motivación para nosotros.

Israel dio la sorpresa... ¿qué opina de este debutante?

- Israel no jugó con Estados Unidos, Canadá y República Dominicana. Ha hecho un buen torneo, pero en segunda vuelta cuando enfrente a rivales más complicados veremos realmente cómo está.

¿Considera que tiene un gran combo para afrontar esta serie corta?

- No están con nosotros Dilson Herrera, Harold Ramírez y Carlos Vidal, pero sí tenemos un buen equipo. Vamos a darlo todo en este torneo.

Dicen que esta serie la define el pitcheo...

- El pitcheo es importante en este tipo de torneos, debemos saber cómo utilizarlo para no tener problemas.

¿Existe una ruta a seguir minuciosamente en este tema?

- Hay una planificación sobre lo que queremos con los lanzadores en cada juego, pero está sujeto a cambios porque un hit en cualquier momento cambia todo.

¿Qué se siente vivir este momento histórico siendo la cabeza del cuerpo técnico?

- Es algo buenísimo. La idea es dejar el nombre de Colombia bien arriba.

¿Cómo afrontar estas últimas horas previas al debut?

- La ansiedad y los nervios son para los fanáticos, para nosotros es el mismo béisbol, los muchachos tienen la experiencia suficiente para afrontar esta competencia.

Urueta tiene claro que se juega el torneo más importante de su vida, ya hace parte de la historia, pero quiere dejar una mejor huella...