Solo se jugaron tres partidos el sábado en la III Copa de Verano de Béisbol

El sábado solo se pudieron jugar tres partidos de los seis programados de la III Liga de Verano ‘Copa Miller Lite-Manzana Postobón-Olímpica debido a la lluvia que azota

por estos días la Costa Caribe.

En el estadio 11 de Noviembre de Cartagena a primera hora Tigres de Arenal venció Padres de Cartagena 3-2. Juan Corpas fue el ganador y la derrota fue para Adaulfo Brun.

Luego, a segunda hora, Nelson Blanco frenó a Tractores al superarlos 6-4. El pitcher ganador fue Robinson Puello y el revés fue para Ricardo Fontalvo.

En la provincia, Marialabaja se impuso sobreahates 8-4. Salió como ganador el lanzador Kevin Mercado y la derrota fue para Edinson Martínez.

Mañana, en el estadio 11 de Noviembre, a las 7 p. m. se enfrentan Padres ante Ranferbelli.

Los partidos que se suspendiueron por lluvia fueron: Arjona vs. Sincerín; Ranferbeli vs. Santa Rosa y Malagana vs. Turbaco

Tractores es el líder de la zona Norte con 8-2, seguido por VIllanueva con 8-3; Ranferbeli 4-2; Tigres de Arenal 6-5; Nelson Blanco 4-5; Padres 2-7y santa Rosa 0-8.

E la zona La Troncal Marialabaja es el puntero con 9-2, escoltado por Arjona 6-5; Sincerín 6-5; Malagana 5-5; Turbaco 5-7 y Mahates 3-10.