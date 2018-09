Tigres de Arenal va por el título de la Copa de Campeones de Béisbol

Los cinco mejores equipos de béisbol de Mayores de la Costa Caribe inician hoy la disputa por el gran trofeo de la Copa de Campeones Miller Lite-Manzana Postobón-Olímpica de la III Liga de Verano de Béisbol en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla.

Tigres de Arenal, Padres de Lorica, Efodiscov de Corozal, Marlins de San Andrés y Funcode de Atlántico se coronaron campeones en sus respectivas Ligas y ahora mostrarán su poderío durante seis días en La Arenosa.

La representación del béisbol de Bolívar está a cargo de los Tigres de Arenal, que se coronó campeón el viernes en una apretada final contra Marialabaja.

Los muchachos de Arenal viajaron ayer por la tarde a Barranquilla, pero antes fueron despedidos por la alcaldesa de Arenal Yaneth Vega Caicedo y por el director del Instituto Municipal de Deportes, Luis Alberto Camargo.

Los campeones

La nómina que viajó es la siguiente: Marlon Pertuz, Guillermo Payares, Reynaldo Rodríguez, Yeiner Reales, Franklin Santiago, Arturo Pereira, Atilano Martínez, Yosimar Beleño, Kéiner Manríquez, Jorge Cantillo, Omar Alvear, Kaleth García, Andrés Muñoz, Andrés Moreno, Johader Roca, José Muñoz, Miguel Lípeda, Fabián Duque, Ramón Imitola, Ángel Pérez, Carlos Gómez y Antonio Cervantes.

Cuerpo técnico; Omar Alvear (mánager) Edinson Mallarino, Luis De Ávila, Mauricio Rodríguez, Armando Villafañe, Jéiser Pérez y José Berdugo, asistentes.

Arenal debutará hoy en el certamen enfrentando a Padres de Lorica (Córdoba), a las 7:30 p. m.

Calendario

Hoy, 3:00 p. m., Marlins vs. Efodiscov; 7:30 p.m., Arenal vs. Padres.

Miércoles 19 de septiembre; 3:00 p. m., Padres vs. Marlins; 7:30 p. m. Efodiscov vs. Funcode. Jueves 20; 3:00 p. m., Marlis vs. Arenal; 7:30 p. m., Funcode vs. Padres.

Viernes 21 de septiembre; 3:00 p. m. Efodiscov vs. Tigres; 7:30 p. m. Funcode vs. Marlins. Sábado 22; 3:00 p. m. Padres vs. Efodiscov; 7:30 p. m. Tigres vs. Funcode.

Domingo 23 de septiembre: 5:00 p. m., los dos primeros por el título.