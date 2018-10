Tigres de Cartagena sí participarían en el Béisbol Profesional

Casi todos los días llega una versión diferente con relación a la presencia o no de Cartagena en la Liga Profesional de Béisbol, que tendrá acción desde el próximo 2 de noviembre.

La más reciente fue anoche, a través de un comunicado de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, informando textualmente que “en la temporada profesional 2018-2019, estarán participando los equipos Caimanes de Barranquilla; Leones de Montería; Toros de Sincelejo y Tigres de Cartagena”.

En el documento se asegura que teniendo en cuenta el formato establecido, para cuatro novenas, el equipo Gigantes de Barranquilla no estará en acción, pero seguirá trabajando para la campaña 2019-2020.

Según la misiva, así lo confirma Pedro Salzedo, presidente de la División Profesional de Béisbol -Diprobéisbol- “En este momento es aconsejable sacar cuatro equipos y empezar a trabajar desde ya, para que el próximo año tengamos uno o dos más”.

Lo curioso es que el mismo Salzedo hace poco más de una semana dijo que Cartagena no participaría en la Liga porque no daban los tiempos y, además, porque el estadio 11 de Noviembre no estaba en condiciones.

Así mismo indicó en el comunicado, que “se ha tenido en cuenta la trayectoria y antigüedad de los Tigres en la Liga, por lo cual se le dio prioridad para integrar el presente campeonato”.

El fin de semana anterior, la Federación Colombiana de Béisbol informó que solo hasta hoy se decidiría si Cartagena participaría o no.

¿Y las deudas?

La pregunta es con los Tigres “confirmados” en el campeonato quién y cuándo se cancelará lo que se les adeuda desde la temporada anterior a los peloteros y resto de personal de esta divisa.

El Concejo aprobó 600 millones de pesos para el equipo que nos represente en el béisbol profesional esta temporada.