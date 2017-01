Toros-Leones, tercer juego de la final del béisbol colombiano Copa Claro Sports

El diestro Javier Ortiz es un ídolo en Montería.

Es un lanzador de mucho repertorio, serio, que se adentra en el partido con un objetivo claro: ganar.

por eso ha sido el jugador de la temporada: mejor lanzador por juegos ganados y perdidos y mejor efectividad. Dos trofeos difíciles de ganar, que evidencia su gran potencial en el montículo esta temporada.

Ortiz hubiera sido el primer lanzador colombiano en Grandes Ligas. Pero no tuvo la suerte, que en muchas ocasiones se necesita.

“Javier era un prospectazo de los Yanquis. Siempre lo admiré, era mi ‘pana’, todavía me pregunto ¿por qué no llegó?”, dijo recientemente el dominicano Robinson Canó.

Ortiz estará hoy en el montículo de los Leones, que recibe a las 7 p.m., a Toros de Sincelejo, en el estadio 18 de Junio de Montería, en el tercer juego de la serie por el título de la pelota rentada colombiana.

El pitcher cartagenero fue el héroe de Leones para dejar en el camino en la semifinal a Caimanes.

Toros se la juega con el derecho Yesid Salazar, lo que desde ya vaticina que será un duelo de pitcheo.

La serie final está igualada a un juego por bando. Los dos primeros encuentros se realizaron en el estadio 20 de Enero de Sincelejo, en el primero ganó Toros por ‘lechada’ 3-0 con brillante trabajo monticular del dominicano Porfilio López y salvamento de su connacional Jonatan Ortega; el monteriano Deiver Sánchez cargó con el revés.

En el segundo partido realizado el domingo, que tuvo una duración de 4 horas y 6 minutos, Leones, en 12 entradas, derrotó 5-4 a Toros para emparejar el playoff.

El veterano relevista venezolano Ángel Tovar se agenció la victoria, con derrotar para Jonatan Ortega.

La fiesta de la finalísima llega a Montería, que tiene la mejor afición. En la capital de Córdoba se realizarán tres juegos, hoy, mañana y el sábado. Jueves en Sincelejo y domingo, si es necesario, el séptimo y decisivo juego tendrá como sede el estadio 3 de Mayo de Lorica.