Yanquis va hoy a Houston por el triunfo y su paso a la Serie Mundial

Los Yanquis eclipsaron los pronósticos de los especialistas y ahora están a un juego de avanzar a la Serie Mundial.

Y, precisamente ante los grandes favoritos, los Astros de Houston estaban abajo 0-2 y en Nueva York le metieron los tres juegos en línea y tomaron una ventaja 3-2 en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Hoy, a las 7:08 de la noche en Houston se realizará el sexto juego del playoff.

Astros, que no tienen mañana, deposita toda su confianza en el derecho Justin Verlander para buscar enderezar el rumbo tras un día de descanso ayer y forzar un decisivo séptimo juego. El dominicano Luis Severino abrirá por los “Mulos”, que no llegaron como favoritos, pero que han hecho reverdecer su historia, rica en la historia de las Grandes Ligas.

Tan solo hace unos días, Houston exhibió su bateo, con Yuli Gurriel, Brian McCann, José Altuve, Carlos Correa y George Springer, se puso arriba 2-0 y parecía bien perfilado para su segunda participación en un Clásico de Otoño.

Pero en el momento justo se soltaron los bates de Aaron Judge, Gary Sánchez, Didi Gregorius, Todd Frazier, Chase Headley y Brett Gardner y los Yanquis se destaparon a batear.

Hoy, el mánager Joe Girardi le dará la bola a Severino para que el dominicano le quite la luz a los Astros y conquistar el banderín de la Liga Americana.

Seis días después que el derecho Verlander tiró un juego completo ante los "Mulos" para poner a Houston arriba 2-0 en la serie al mejor de siete por el banderín de la Liga Americana, ambos novenas se vuelven a medir en el Minute Maid Park, en el sexto duelo. Los Astros, no tiene mañana, se juegan la vida luego que los Yanquis los barriera en los tres partidos en el Bronx.

Yanquis está a un triunfo de ganar su primer galardón de la Americana desde 2009 y el número 41 en su historial. Recordemos que es el equipo más ganador de las Grandes Ligas, el de mayor historia.

Astros tiene que ganar hoy con Verlander en el montículo en el montículo y un juego más para conquistar su primera primer banderín de la Liga Americana.

Recordemos que los Astros hacían parte de la Liga Nacional cuando clasificaron a su única Serie Mundial hace 12 años.

La suerte está echada: los Yanquis, a pesar que no estaban en la baraja de favoritos, tienen historia; Astros, con un equipazo, deben de patentizar lo que hicieron a lo largo de la temporada cuando fueron el segundo equipo más ganador con 101 victoria, detrás de los eliminados Indios de Cleveland, que saborearon 102.