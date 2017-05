Benzema de nuevo fuera de la convocatoria de Francia

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no figuró en la lista de los convocados por el técnico Didier Deschamps para los próximos partidos con vistas al Mundial de Rusia 2018.

Deschamps aseguró que la ausencia del jugador pese a la buena temporada que esta completando con el equipo merengue se debe a que “se ha creado un grupo con un equilibrio y una armonía”, dando a entender que Benzema no participa de esta.

“Soy el único que decide, lo hago en base a elementos deportivos. Construir un grupo, al aspecto colectivo siempre ha estado por encima de todo. Siempre tomaré decisiones en ese sentido y asumo mis decisiones”, agregó e incluso aseguró que no se siente afectado por las críticas que recientemente emitió Benzema por su ausencia de la selección desde octubre de 2015, tras su imputación por presunta complicidad en el chantaje con un vídeo sexual a su compañero Mathieu Valbuena.

El técnico también indicó que, en la vida del grupo creado, tienen cabida “jóvenes con potencial”, porque “son el presente pero también hay que prepararlos para el futuro”.

En una entrevista que fue publicada el pasado miércoles por el diario “L‘Equipe”, Benzema aseguró que Deschamps “no es coherente” al no convocarle y criticó que no le haya explicado los motivos de su ausencia. “Si me dice mirándome a los ojos que no me convoca por motivos deportivos, seguiré trabajando. Si es por otra cosa, que me lo diga en la cara y todo habrá acabado entre nosotros”, dijo.

Esta no es la primera vez que el jugador, de 29 años, se muestra crítico con Deschamps , a quien acusó de haber sucumbido a los instintos racistas de Francia al dejarle fuera de la convocatoria para la pasada Eurocopa.

El técnico Deschamps aseguró hoy que no quería entrar en esa guerra, antes de agregar: “es penoso”.