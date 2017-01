Berenice Moreno, compartiendo vivencias y alimentando sueños

“Esta mañana compartí uno de mis tesoros con los deportistas del club: licras y camisetas que recibí en Campeonatos Mundiales, cada una con un gran significado para mí. Estoy segura que ellos se ganarán muchas más”, escribió en su cuenta de facebook hace un par de días Berenice Moreno, excampeona mundial de patinaje.

Al ver el mensaje entonces dije: “aquí hay una historia que contar”.

La fotografía mostraba a los pequeños que hacen parte de la Escuela Berenice Moreno con la ropa de trabajo que ella utilizó en tantas gestas históricas.

A la mayoría de los menores las licras y camisetas le quedaban grandes, pero lucían orgullosos las prendas de su maestra, la profesora Berenice, la misma que ganó 19 medallas de oros en citas orbitales.

Las cosas del corazón son del corazón. A ella le nació compartir sus vivencias con los menores de su escuela.

Les contó a las futuras estrellas del patinaje qué significado tiene en su vida cada una de esas prendas, con las que cruzó de primera la meta.

“Estaban felices. Les conté detalladamente todo y les dije que ellos, si seguían entrenando con disciplina y dedicación, tendrían más licras y camisetas que yo de la selección Colombia”, comenta Berenice, la hija de Eusebio Moreno, campeón mundial de bateó con Colombia en Japón 1982.

A los menores les puso varios ejemplos para que ellos entiendan que no es fácil triunfar, pero tampoco imposible.

“Mira...por ejemplo, les conté mi historia en el Mundial de Corea en el 2006. En la prueba de los 300 metros contrarreloj me clasifiqué de séptima y en el patinaje, por lo regular, los tres mejores tiempos de las clasificaciones siempre se imponen en la final. Pero ese día yo di el extra y en la final puse el mejor registro y me gané el oro. No por haber clasificado entre las últimas tenía que rendirme”, agrega.

Un año antes, le había sucedido lo mismo en el Mundial de China, en donde asegura que no se acomodaba a la pista en los 500 metros. “Era pista plana, sentía que no podía, en todo el tramo de la competencia nunca fui primera y en la última vuelta saqué lo mejor a relucir y gané en espacata”.

También les dijo a los menores que siempre deben estar concentrados y no sentirse ganadores hasta que no termine la prueba.

“En el Mundial de Francia en 2001 me quedé con la de plata por una falla mía. Iba de primera, volteé a pocos metros de llegar a la meta, eso hizo que disminuyera la velocidad y fue suficiente para que una argentina me ganara en espacata. Lloré mucho ese día. La carrera no termina hasta cuando termina y los que inician deben tenerlo claro”.

Además le recordó que en el 2007 por poco no va al Mundial de Cali. “Tuve un desgarro grado uno, el máximo nivel. Eso fue precisamente para el selectivo que entregaba cupo a la cita orbital. El médico me recomendó no competir, lo hice, me arriesgué y clasifiqué al Mundial de Cali, en donde impuse récord mundial en 300 metros pista y 200 ruta. A veces uno tiene que decirle al dolor que no existe”.

Vive feliz

Enseñar a los menores la enamora, tiene esa vocación y la ha sabido aprovechar. Es el alma de su escuela de patinaje, que tiene a 110 niños entre los 3 y 16 años.

Está feliz. Después de haber conquistado los mundiales de patinaje ella ayuda a los niños a aumentar su desarrollo en esta disciplina, la más ganadora en Bolívar en los últimos 15 años.

El dato

En 11 mundiales ganó 19 oros, 17 platas, 14 bronces. Fue campeona centroamericana, panamericana y suramericana. Además fue campeona nacional en todas las categorías.