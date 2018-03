Bolívar, con la ilusión de retener el título Nacional de Boxeo Juvenil en Pasto

Ilusión y motivación, dos palabras que salen al unísono de los sabios de estos 7 boxeadores, que viajaron ayer a Pasto para representar a Bolívar en el Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil, que se inaugura hoy.

Son los actuales campeones y su misión es retener la corona en una ciudad que está a más de 2.527 metros de altura, con un frío bravo, al que hay que noquear primero antes de subir al ensogado.

“Esa es la gran preocupación, ya que no hemos tenido trabajo en la altura”, asegura el entrenador José de la Cruz Zúñiga. Todo el equipo y sus séquitos viajaron con al auspicio de la Gobernación de Bolívar a través de Iderbol.

Los escogidos

El equipo está integrado por: Vieri Ortega (49 kilogramos, de Boxing Club), Michael Zabaleta (52, de Dueños del Ring de Arjona), Yeison Ortiz (56, Dueños del Ring de Arjona), Mateo Jiménez (60, Dueños del Ring de Arjona), Brayan González (64, Turbaco), Carlos Puello (69, Soplaviento) y Pedro Utria (75, nacido en Arenal, pero del club Soplaviento).

De la Cruz definió el potencia de cada boxeador de la siguiente forma: “Vieri promete mucho y es un peleador de muchas habilidades; Zabaleta es actual campeón de la categoría y tiene mucho potencial; Ortiz tiene boxeo, agresividad, incluso supera a rivales mayores. Jiménez es muy fino, técnico tiene experiencia en junior: González es un peleador que pasa de más de 100 peleas, le veo pasión; Puello me gusta como boxea, tiene que tiene una derecha peligrosa; y Utria repite la zurda y es fuerte”.

Las selecciones a vencer son: Valle, Córdoba, Atlántico, Bogotá y Tolima.

Arenal, presente

Arenal ha tenido campeones nacionales, el primero fue Wilson Fontalvo, pero es la primera vez que un peleador arenalero representa a Bolívar en las categorías menores.

Pedro Utria, nacido en el barrio Torices, es un peleador zurdo, de 17 años, con apenas cuatro meses de estar practicando boxeo.

"De casualidad llegué al boxeo. Me acuerdo que me estaba bañando en El Dique con mi amigo Yeterson y pasamos por El estadero Jumbito. Ahí vi que estaban boxeando. Le dije vamos a ponernos los guantes.. Le di una muñequera. El profe Cassiani me dijo. Ven a practicar. Así comnencé", recuerdo Pedro.

¿Como está la preparación?

-Tengo 7 meses de estar en el boxeo. Estoy bien, mi sueño es ser campeón mundial. Acá en Pasto me está atropellando el frío, pero voy a vencer todos lois obstáculos. Aprovecho para agradecer el apoyo de la alcaldesa Yaneth Vega, del señor Leopoldo Mena y de Luis Camargo.

¿Cuando pelea?

-En el sorteo me toca pelear con un vallecaucano el sábado. Lo voy a dar todo.

¿Cuál es su sueño?

-Ser campeón mundial. Yo les digo a toda la juventud de Arenal que sueñen, que dejen el vicio y busquen algo que hacer. Yo sé que lo mjío es el boxeo y voy con todo.