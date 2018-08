Bolívar no es fuerte en deportes de mar y playa en Juegos Nacionales

A través de la historia, Cartagena siempre ha gozado del mar y la playa, elementos que se convierten en un encanto para las personas del común y los ilustres visitantes en La Fantástica.

Pero a nivel deportivo, la ciudad no lo ha sabido explotar. El escenario natural siempre ha estado ahí, que es lo que se necesita para la práctica de estas disciplinas, pero tristemente las grandes potencias en estos deportes son Valle y Antioquia, que teniendo escenarios de menos calidad e incluso improvisados dan mejores resultados.

El nivel que mostramos no es el mejor, por lo que todo apunta a que no seremos protagonistas en los Juegos Nacionales 2019 en voleibol playa, triatlón, surf, vela y actividades subacuáticas, en los que si bien Bolívar dará medallas la realidad es que no dominará estas competencias.

Talento y biotipo, pero...

Pese a que hay talento y biotipo, Bolívar va a paso lento en el desarrollo de estas actividades.

El cartagenero Andrés Porras, hoy presidente de la Federación Colombiana de Surf, asegura que “se dejó pasar mucho tiempo. Anteriormente la playa en Cartagena era solo un lugar para recrearse sin deporte. Muchos la utilizaban solo para tertuliar ingiriendo licor y nada más. Es triste decirlo, pero es así”.

Porras agrega que haber tardado en despertar pasará factura en los Juegos Nacionales 2019 en cuanto a la consecución de resultados.

“Mira... en actividades subacuáticas, por ejemplo, hay 40 oros en disputa y el dominio total será de Antioquia, que incluso se quejó porque bajaron los oros en disputa (antes eran 60). Ellos saben que son fuertes ahí”, dice el dirigente.

La Liga Subacuática de Bolívar fue creada hace menos de dos años, tiene muy pocos deportistas y, además, escasas posibilidades de lograr un buen porcentaje de medallas.

Falta de apoyo

Fernando Morales, una de las cartas de Bolívar en el triatlón para Juegos Nacionales, asegura que una de las causas para que este deporte no sea potencia nacional es la falta de apoyo. “Este es un deporte costoso, que también requiere de inversión de parte de los institutos. Hay tres deportes en uno, se necesita de respaldo para dar resultados”, comenta.

Afirma que entrena fuerte para estar en el podio. “No creen mucho en mí, pero a lo mejor doy una medallita, estoy trabajando para que así sea”.

Edgardo Puello, quien integra una de las dupla de voleibol playa masculino de Bolívar, explica por qué no somos potencia.

“El mar y la playa siempre están ahí y eso es bueno, pero la idea es que se entrene dos o tres veces al día. En la noche no tenemos iluminación como sí la hay en Bogotá y Antioquia, en donde no tienen playas, pero se entrena en escenarios improvisados de arena, un coliseo en el que también tienen su gimnasio”.

Puello agrega que “Bogotá es el actual campeón y Antioquia llega muy fuerte, “pero nosotros daremos todo para estar en el podio”.

Sin ídolos

Cartagena y Bolívar no tienen ídolos en estos deportes y eso ha hecho que no exista masificación.

Los deportes toman fuerza cuando son ganadores. Los ídolos llaman participantes y esto aún no pasa con ninguna de estas disciplinas en Bolívar.

Apoyar de verdad los deportes de mar y playa también es obligación de las autoridades para ganar cosas importantes a nivel nacional, en donde por tener los escenarios naturales adecuados debemos ser potencia en Colombia.

Cuarto puesto, en riesgo

A los 40 oros que entregan las actividades subacuáticas en los Juegos Nacionales 2019 se les suma los 9 que da el triatlón, 10 del surf y 11 de la vela para un total de 70 metales dorados, a los que Bolívar tendrá muy poco acceso, lo que pondría en riesgo el cuarto lugar. Antioquia, Valle y Bogotá estarán en el podio casi seguro. Boyacá, Risaralda y Cundinamarca se aproximan con peligro de pelearnos el cuarto lugar. ¡No podemos dormirnos!.

¿Y qué tiene la natación?

Argemiro Jácome, presidente de la Liga de Natación de Bolívar, aseguró que “un proceso serio requiere mínimo de 8 años. Hoy Bolívar tiene como aspirantes a podio en los Juegos Nacionales 2019 a los hermanos Samuel y Sara Quintero, Juan Pablo Múnera y Dayarson Narváez, quienes han logrado medallas de oro en torneos nacionales”.

Con ellos se pone la primera piedra de deportistas de alto rendimiento. “Son el espejo de los que vienen atrás y si siguen trabajando así, darán muy buenas notas y nos ayudarán a incentivar a los padres para que los padres lleven a los hijos a entrenar”, agregó.

Eso sí, Jácome hizo una recomendación por el bien del deporte de Bolívar. “Tenemos una Villa Olímpica Deportiva que es insegura, eso complica todo. Ojalá y esta villa se le pueda dar el encerramiento, así como la de Medellín, Cali y Bogotá. Eso permitirá más flujo de deportistas no solo de natación sino de las otras disciplinas”.