Bolívar se impuso en la Válida Nacional de Surf en Cartagena

Bolívar se llevó los honores en la Primera Válida Nacional de Surf 2018 que se disputó en Cartagena este fin de semana.

Con un clima apropiado para las competencias, la delegación local se llevó nueve títulos y finalizó con pie derecho el primer certamen de la temporada.

Giorgio Gómez, con tres títulos en sup race, sup surf y open, fue el mejor de los bolivarenses, seguido de Margarita Conde, que se impuso en open damas y long board.

Freddy Marimón, en sub 13; Elías Echavarria, en body board; Daniela de Oro, en sup race, y Francisco Rodríguez, en long board, completaron los títulos de Bolívar.

Bogotá siguió a Bolívar en la clasificación, con los triunfos de Neeo Escaler, en sub 16 y sub 18, mientras que por Atlántico destacó Franchesca Arévalo, que ganó en el sub 10.

En la Primera Válida de Surf en Cartagena participaron 9 ligas y 90 deportistas.

La Segunda Válida se disputará durante Semana Santa, en las playas del municipio cordobés de San Bernardo del Viento.