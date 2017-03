“Bolívar Si Avanza” viene con la meta de revalidar el título

Con la firme intención de revalidar el título obtenido el año pasado en tierras sucreñas, el equipo de ciclismo “Bolívar Si Avanza”, correrá la Primera Vuelta Mariscal Sucre, competencia que iniciará este viernes.

Así lo informó el profesor Jimmy Kelly, quien es el director técnico del elenco bolivarense, el cual vendrá integrado por seis corredores, tres de ellos de la categoría Elite y los tres restantes de la Sub 23.

La nómina heroica la integran: Nicolás García Álvarez, Ferney Restrepo Zapata, Camilo Andrés Amaya, Eduard Yépez Paternina (Sub 23), Germán Santoya Acevedo (Sub 23) y Leimer Pérez Montalvo (Sub 23).

Desafortunadamente no vendrá el ciclista sucreño José “El León” Serpa Pérez, pues por compromisos familiares, tuvo que renunciar a la revalidación del título de campeón obtenido en la Primera Clásica Mariscal Sucre en 2016.

“Con la ausencia de Serpa, el equipo de Bolívar trabajará para ganar el primer lugar de la clasificación general individual final, ya sea con Restrepo, García o Yépez”, expresó el piloto de la divisa heroica.

La agenda de la competencia ciclística se iniciará el vienes 17 de marzo con 121 kilómetros entre San Benito Abad-El Roble-Sampués-Morroa-Corozal-Los Palmitos-Ovejas.

El día siguiente, sábado 18 de marzo, la carrera cambia de escenario y se irá a la Variante Oriental, en donde se correrá sobre un circuito de 22 kilómetros entre los corregimientos de Bremen y La Gallera.

Y el tercer y último día, la caravana ciclística entrará a la ciudad de Sincelejo para hacer un circuito de 4.5 kilómetros, entre la Gobernación de Sucre-Avenida Mariscal-Avenida Sincelejito.