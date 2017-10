Bolivarense dio primer oro a Colombia en Juegos Suramericanos de la Juventud

Colombia ganó su primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud por medio de un deportista bolivarense.

Se trata de Estiven Villar, un joven de 16 años becado, que se impuso en la modalidad de los 56 kilogramos del levantamiento de pesas para abrir el camino dorado para la delegación de 135 deportistas que participa en las justas que se disputan en Chile.

Villar, catalogado como una gran promesa de la disciplina por el medallista olímpico Óscar Figueroa, nació en Bayunca y posee la mejor marca mundial de los 50 kilogramos, con 217 kilos levantados.

El bolivarense es asesorado, además, por María Isabel Urrutia, ganadora de la primera medalla de oro de Colombia en unos Juegos Olímpicos -Sídney 2000-.

“(María Isabel) me ha enseñado muchas cosas buenas y he podido ser un campeón gracias a ella. Además, nos inculca que no hay que defraudar a las personas que nos quieren y que siempre, a pesar de los obstáculos, hay que seguir adelante”, comenta Villar.

La segunda medalla de oro para el país lo ofreció también el levantamiento de pesas, con Heidy Barbosa, de 15 años, y quien fue la abanderada de la delegación colombiana.

Colombia participa en 17 de las disciplinas que se disputan en los Juegos Suramericanos de la Juventud.