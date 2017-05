Boxeo internacional en el cumpleaños de Cartagena

Vuelve el boxeo a Cartagena.

Y en su cumpleaños este jueves 1 de junio se realizará una interesante cartelera internacional, que tendrá cinco peleas con duelos entre peleadores del patio y venezolanos.

La programación, que es organizada por la Corporación Deportiva Cultural Región Caribe, con el respaldo de la Alcaldía Distrital, a través del Ider, tendrá como escenario la plaza de La Paz, a partir de las 7 de la noche.

En la pelea estelar, el curtido peleador José Sanmartín enfrentará al venezolano José López, en 10 asaltos en las 122 libras.

En el pleito semiestelar Luis De la Rosa chocará ante el experimentado venezolano Noel Arambulet, en las 105 libras, a 10 round.

En otros combates: Galvis Guerra (Colombia) vs. Alexander Salcedo (Venezuela), Jorge Bonilla (Colombia) vs. Dany Castillo (Venezuela) y Everlides Altamar (Colombia) vs. Oscari Zagarra (Venezuela).