Boxeo mixto, suena la campana en Los Caracoles

El boxeo, otrora, uno de los deportes de mayor arraigo en Cartagena, quiere volver por su fueros.

Ete viernes 24 de marzo, a las 7 p.m., en el estadio de sóftbol de Los Caracoles, se realizará la primera velada mixta del año “Primero la Gente-Ider”, que buscará mostrar los nuevos valores, pero también motivar a la juventud para que Cartagena vuelva a ser la meca del boxeo. La cartelera tendrá 10 peleas, tres profesionales y 7 aficionadas.

Ayer, en el coliseo Andrés Hoyos de Iderbol, se realizó el pesaje. Todos los peleadores, incluyendo las dos damas, dieron el peso. El arjonero José “Resorte” Payares y el loriquero Ever García, quien sostendrán la pelea estelar, dieron las 126 libras. Ambos se declararon listos para la batalla. En los otros dos combates profesionales, Jeremi Triana y Joscar Alarcón dieron 135 libras; mientras que Arlis Tapias y Jenifer Rodríguez marcaron 122 libras.

Las 7 peleas aficionadas enfrentará a la selección Bolívar ante Córdoba, en la categoría juvenil.

Antes de dar inicio a la función se le hará un homenaje a José "Panamericano" Vásquez, quien cumplió 39 años como entrenador de boxeo en Bolívar.

"Se merece este homenaje, ya que ha forjado a varios campeones mundiales de Cartagena", aseguró Gabriel Espinosa, presidente de la Liga Departamental de Bolívar.

Se espera una gran afluencia de aficionados.

Peleas aficionadas:

1- En los 49 kgs: Michael Zabaleta (de Bolívar) vs. Fred Franco (Córdoba).

2- En los 52 kgs: Jeison Ortiz (Bolívar) vs. Andrés Ávila (Córdoba).

3- En los 56 kgs: Mateo Jiménez (Bolívar) vs. Juan Salgado (Córdoba).

4- En los 56 kgs: Brayan Navarro (Bolívar) vs. Frad Franco (Córdoba).

5- En los 60 kgs: Nelson Esalas (Bolívar) vs. Jhonatan Mendoza (Córdoba).

6- En los 64 kgs: Carlos Puello (Bolívar) vs. José Fernández (Córdoba).

7- En los 69 kgs, Luis José Ávila (Bolívar) vs. Jhon Galarcio (Córdoba).