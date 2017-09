Brasil se entrena ante 36.000 personas pensando en Colombia

La selección brasileña se entrenó este sábado en la ciudad de Manaus, donde ha hecho una escala previa a su viaje a Colombia, ante unas 36.000 personas que ovacionaron al equipo que ya tiene puesto en el Mundial de Rusia 2018.

Brasil, que además ya ha garantizado el simbólico primer puesto de las eliminatorias suramericanas, tiene previsto viajar este domingo por la noche a la ciudad colombiana de Barranquilla.



Allí espera la selección de Colombia, que recibirá el martes a los brasileños situada en el segundo lugar de la clasificación, con 25 enteros, pero urgida de puntos para asegurar su viaje a Rusia.



Colombia es seguida por Uruguay, con 24 puntos, Chile y Argentina (23), Perú y Paraguay (21) y hasta Ecuador, que ocupa la octava casilla con 20 enteros, conserva posibilidades de ir a Rusia a falta de tres jornadas.



Aunque Brasil ya resolvió la clasificación, el entrenador Adenor Leonardo Bachi 'Tite' dio a entender este sábado que frente a Colombia no hará muchas alteraciones y mantendrá la base de su equipo titular, que tiene a Neymar como gran bujía creativa.



El entrenamiento de hoy en el estadio Arena Amazonía, de Manaus, fue abierto al público y por eso mismo tuvo un carácter más festivo que técnico.



Los más aplaudidos, en ese orden, fueron Neymar, Tite y Felipe Coutinho, que pese a no estar entre los titulares es uno de los jugadores más queridos por los aficionados.



Tras unos ligeros ejercicios físicos y con balón, Tite dirigió un breve partido distendido y casi que dedicado a los hinchas, y alineó al equipo titular con dos cambios, forzados por las circunstancias.



El lateral izquierdo fue ocupado por Filipe Luis en lugar de Marcelo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y en el centro de la zaga Thiago Silva entró por el lesionado Miranda.



El resto fue el mismo equipo que derrotó el pasado jueves por 2-0 a Ecuador, con Alisson en la portería y Daniel Alves y Marquinhos completando la defensa.



En el centro del campo alinearon Paulinho, Casemiro, Renato Augusto y Willian, con Neymar y Gabriel Jesús en punta y ayudando en la creación.



Tras la fiesta con los aficionados del sábado, el entrenamiento que está previsto para este domingo será más serio, al punto que Tite ha decidido que será a puertas cerradas.



En esa práctica, el entrenador terminará de definir el equipo que enfrentará a Colombia, en el que por el talante del propio Tite no se esperan demasiados cambios, a pesar de que Brasil ya no se juega nada en estas eliminatorias.