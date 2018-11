Cabal y Farah llegan a las Finales ATP dispuestos a echar un 'all in'

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, segunda mejor pareja del año en la modalidad de dobles, aseguraron este sábado que han llegado a las Finales ATP de Londres para echar un 'all in' y darlo todo en el último esfuerzo del año.

"Aquí toca echar todas las fichas. No importa cómo te estés sintiendo, hay que darlo todo. Es el último esfuerzo del año. Es un año largo, que te consume físicamente. Nos sentimos muy bien. Aquí es 'all in", explicó Farah.



La pareja colombiana debutará en el torneo de maestros después de haberse quedado a las puertas en varias ocasiones, lo que consideran una "meta cumplida".



"Es una meta cumplida. Ahora se traza otra cuando vas cumpliendo los objetivos. Veníamos luchando otros años y no lo habíamos concretado, creo que por lesiones, y eso nos ha llevado a mejorar ciertos detalles. Ha sido el primer año sin lesiones y lo que hemos conseguido es espectacular", aseguró Cabal.



A este 2018 que les ha reportado el título en el Masters 1.000 de Roma, ha beneficiado el hecho de que lleven jugando juntos prácticamente toda la vida, lo que, según Cabal, provoca que haya "más confianza de lo normal" y que muchos movimientos sean más automáticos, casi como una rutina.



"Con una mirada ya sabes qué es lo que quiere que haga el otro", apuntó.



En su primera vez en el O2 de la capital británica, a Farah lo que más le ha sorprendido es el estadio techado donde se celebra el torneo.



"Lo que más lindo del torneo es el estadio, es muy impactante, muy lindo, me dan ganas de jugar en él", señaló el colombiano.



La pareja ha quedado encuadrada en el Grupo Llodrá/Santoro junto a Jamie Murray y Bruno Soares, Raven Klaasen y Michael Venus, y Nikola Mektic y Alexander Peya.



Pese a su calidad de debutantes en esta edición, Cabal no cree que les vaya a pasar factura porque conocen a todos sus rivales del circuito.



"Conocemos a todos los que juegan, les hemos ganado, hemos perdido contra todos... Tenemos que confiar en nuestro tenis, en nuestras capacidades. Aquí no importa si es la décima vez que lo has jugado o la primera. Hay muchas parejas que han llegado el primer año y lo han ganado", finalizó Cabal.



Las Finales ATP se disputan del 11 al 18 de noviembre en el O2 de Londres, situado en el este de la capital británica.