Cada vez que Junior me necesite siempre va a contar conmigo: Julio Comesaña

El técnico Julio Comesaña se despidió este miércoles de los jugadores en la sede deportiva Adelita de Char y dijo que Junior siempre contará con él cada vez que lo necesite.

Sobre su salida manifestó que “quedamos en reunirnos con los directivos, lo hicimos. El club me ofreció la renovación de mi contrato, la del cuerpo técnico; le pedí unas horas al presidente (Antonio Char) para contestarle y le comuniqué en la noche, lo iba a hacer este miércoles, pero me pareció que este tema había que resolverlo rápido porque el club tiene que hacer sus diligencias y muchas cosas que hay que hacerlas enseguida. Les dije que les agradecería mucho, que me parece una decisión madura de club de pensar diferente a como se pensó muchas veces de acabar con las cosas y sí de intentar una continuidad en lo que se venía haciendo, lamentablemente yo no los puedo acompañar, no lo voy a hacer y quiero dejar las puertas abiertas”.

“La etapa mía en el club se cumplió una vez más, quedan cosas importantes y que llegue alguien que pueda continuar y seguir construyendo sobre lo que hay. No desarmando todas las cosas sino construir sobre lo que hay y poner a Junior definitivamente, estabilizarlo, en el fútbol internacional y muchas cosas más que hay por delante”, agregó.

Sostuvo que el no quiere hablar de la palabra renuncia. “Yo no estoy renunciando a nada. Yo no puedo renunciar cuando tengo un contrato que termina el 31 de diciembre y no hay fútbol. ¿A qué voy a renuncia? El club no he me ha echado, ¿cómo me va a echar si yo termino el 31 de diciembre? No tiene sentido. Simplemente el club me podía ofrecer o no una renovación de contrato y yo podía aceptarla o no. El club me ofreció la renovación de contrato, le agradecí mucho esa situación porque me llena de satisfacción y me parece que es un reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo, pero yo asumo mis compromisos con mucha responsabilidad y si no puedo acompañar al club tengo que decir que no”.

“Esto que está pasando no es para cualquiera. Cualquiera no le dice que no al Junior ni a un dinero importante, pero es lo que menos me interesa, lo que menos me preocupó siempre. Entonces, ya veré qué hago en la vida, qué cosas vendrán y todo, pero en estos momentos no puedo acompañar al club como yo quisiera acompañarlo”, agregó el colombo-uruguayo.

Indicó que hace un mes y medio se habló de su continuidad en el equipo con Antonio y Fuad Char. “Ellos querían hablar como para expresarme la confianza y les dije muy claro: solamente me interesa la palabra de ustedes. Si mi continuidad en el club depende de quedar campeón o no, quiero saberlo. Me dijeron que arregláramos el contrato para el año que viene y ellos a pesar del golpe que recibimos querían que yo siguiera y esto es una demostración de confianza de lealtad a una palabra y así era y así fue. Y de la misma manera yo les tengo que responder que en estos momentos no los puedo acompañar. Creo que la etapa esta fue muy dura, difícil, complicada, de mucho estrés, de mucho trajín y yo necesito por lo menos un mesecito para ubicar las cosas en el lugar que van, atender cosas personales mías y no puedo decirle a Junior que sí y mañana mañana salir con un chorro de babas y decir que no. Junior tomará sus decisiones. Conmigo cuentan siempre independientemente para o que sea, en las cosas en las que yo pueda ayudar a Junior, con mucho gusto, pero en este momento no puedo”.

Sobre si su salida obedecía a algún problema de salud manifestó: “si alguno de ustedes me ve aspecto de enfermo les pido el favor que me lo digan. Estoy muy bien, impecable, me siento mejor que nunca. Junior siempre ha hecho bien. ¿Cansancio? Es normal por el estrés que representa esto, pero esto también le puede pasar a un un joven, a los mayores. Pero estoy impecable. No tengo ningún problema de salud, gracias a Dios. Seguiré cuidándome, preparándome, estudiando, siempre hago algo para mantenerme actualizado y estar dispuesto. Yo sigo trabajando, sigo siendo entrenador y no he pensado en dejar de trabajar”.

De la posibilidad de que llegue Alexis Mendoza a reemplazarlo al frente Junior dijo no que quería hablar al respecto. “Pero quien llegue encuentra un camino allanado, un plantel que ha madurado mucho en toda esta etapa en la que hemos visto el crecimiento de los jugadores, que tienen un deseo enorme de seguir saliendo adelante, que han defendido su continuidad en el club, sus contratos, han cumplido a muchas expectativas que se generaron; es un plantel donde no han escuchado problemas de indisciplina, que estaban borrachos ni que no entrenaban; no ha habido lesionados, salvo los casos de gravedad que ocurrieron y que son accidentes del fútbol. Todo el mundo ha querido aportar. Algunos han tenido oportunidades y otros menos posibilidades que otro, pero todo el mundo le puso el hombro a todo esto y en el triunfo y en la derrota estuvimos juntos”.

Afirmó que en ningún momento le ofrecieron ser el mánager general del equipo. “Esa es una tarea que en el Junior no está todavía en condiciones de hacerse porque realmente quienes manejan la institución les gusta el tema del fútbol, sienten el equipo, les gusta el fútbol y en general es una tarea que ellos la hacen bien. Y si a los dueños del club uno viene a quitarles esa tarea entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner la plata y mirar las cosas desde afuera? Es mejor que lo vivan, que lo vivencien, que lo sientan, porque tanto Don Fuad como Antonio sienten esto… y ellos ya saben que el día que me necesiten a mí para algo, para ayudar en algo a Junior, cuentan conmigo”.

El técnico se despidió este miércoles de la plantilla y dijo que en las próximas horas viajará al sur del continente para reunirse con su familia y que regresaría a Barranquilla en enero o antes si las circunstancias se lo permiten.

Fue la séptima ocasión de Julio Comesaña al frente de Junior, quedó campeón una Liga y en una Copa Colombia; llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores al igual que en la reciente Copa Sudamericana.