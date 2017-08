Cala gana la Vuelta a Colombia con más de dos minutos de ventaja sobre Cano

Aristóbulo Cala (Hato, Santander, 13 de Mayo de 1990) escribió este domingo una página de gloria en la historia del Equipo Continental de Ciclismo Bicicletas Strongman al coronarse campeón de la edición 2017 de la Vuelta a Colombia. El escarabajo santandereano se hizo con el liderato en la cuarta jornada y sostuvo la camiseta amarilla hasta el final este domingo en Pereira donde se alzó con el título de la 67ª edición del giro nacional.

“Es un sueño hecho realidad. Ser el campeón de la Vuelta a Colombia me hace muy feliz. Mis compañeros, mi técnico y los directivos del equipo también están muy felices y eso es muy satisfactorio para mí pues esta fue un labor de todos y es mi manera de retribuirles el apoyo a lo largo de estos años. Lograr este sueño que he anhelado a lo largo de toda mi carrera deportiva es algo que no se puede describir con palabras” indicó el flamante campeón de la Vuelta a Colombia, Aristóbulo Cala.

Cala se convirtió en rey de la Vuelta a Colombia sin sumar victorias de etapa pero con sensacionales actuaciones en días clave. El genial escarabajo santandereano se hizo con el liderato en la cuarta etapa (Barrancabermeja-Picacho), defendió de manera heroica su condición en la contrarreloj individual que marcó la octava (Mariquita-Guarinocito) y confirmó su título en la jornada reina que viajó entre La Dorada y el mítico puerto fuera de categoría en el Alto de Letras.

El pedalista santandereano se apoyó para conseguir su título en una impecable labor del equipo Bicicletas Strongman que desde la primera jornada en la Contrarreloj por Equipos demostró que llegaba a la Vuelta a Colombia a pelear el título con un sorprendente segundo lugar que dejó a Cala en los puesto de vanguardia desde el banderazo.

Una escapada llevada a buen puerto en la segunda etapa entre Rionegro y Puerto Boyacá dejó a Cala a un escaso segundo de la camiseta amarilla que consiguió tras una poderosa exhibición en el puerto del Picacho. Con solo tres segundos sobre Juan Pablo Suárez (EPM), Cala defendió el primer lugar de la general hasta la llegada de las etapas claves con la CRI Guarinocito-Mariquita y la legendaria llegada a Letras.

En la crono por carreteras tolimenses, Cala volvió a sorprender a todos su rivales y mantuvo la camiseta amarilla en su poder para en la escalada al Alto de Letras dar el golpe definitivo y consolidarse como líder con mas de dos minutos de ventaja.

Las últimas cuatro jornadas vieron un perfecto trabajo del equipo Bicicletas Strongman que formado por Camilo Gómez, Ómar Mendoza, Óscar Sánchez, Jonathan Caicedo, Marvin Angarita, William Muñoz y Sebastián Tamayo protegieron a Cala hasta llevarlo este domingo a cruzar la línea de meta en la capital risaraldense y proclamarse campeón general de la Vuelta a Colombia 2017.

El ecuatoriano Jonathan Caicedo terminó en la cuarta plaza de la general a 2:23 y el Bicicletas Strongman fue el Subcampeón por Equipos para una memorable actuación del equipo bogotano.

“Esta es la culminación de un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años primero con Formesán y ahora con Bicicletas Strongman. La gira por Europa al principio de la temporada fue fundamental para darle a mis corredores el nivel y la experiencia que exhibieron en esta Vuelta a Colombia. Tenemos grandes sueños y muchas ilusiones para este equipo pero necesitamos mucho apoyo para poder el próximo año ingresar a la categoría Continental Profesional y representar a nuestro país en las grandes carreras de Europa” apuntó el DT Luis A. Cely.