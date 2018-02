Cancha Alameda la Victoria: se acabó el barro y el polvorín

Las canchas de fútbol de Alameda de la Victoria ya no serán barriales y tampoco polvorientas.

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, presentó ayer el proyecto a la comunidad de cómo quedará la obra que recibirá una inversión de 8 mil millones de pesos y que se convertirá en el mejor escenario para jugar al fútbol en Cartagena.

En Alameda la Victoria, en donde miles de niños de Cartagena se abren paso con la ilusión de ser futbolistas profesionales, las canchas se encuentran en pésimas condiciones, desniveladas, con piedras, vidrios, pórticos obsoletos, sin baños, ni camerinos.

“Se acabó el barrial y el polvorín, aquí quedarán tres canchas sintéticas, nuestros futbolistas merecen entrenar en los mejores escenarios para que sigan desarrollando su talento. Mañana (hoy) comienza el proceso de contratación, a finales de abril arrancarán los trabajos y el 21 de diciembre de este año será inaugurada la obra”, dijo Turbay.

El nuevo complejo de fútbol de Alameda la Victoria será administrado por la Junta de Acción Comunal y la Liga de Fútbol de Bolívar.

“Aquí no se le cobrará un peso a nadie para que disfrute de las canchas. Esto es gratis. Mientras que se haga la obra le he pedido a la Liga de Fútbol que identifique terrenos que puedan ser acondicionados por la Gobernación para que los torneos no sufran ningún trauma y puedan seguir desarrollarse”, agregó la máxima autoridad departamental”.

Además contará el nuevo escenario con zonas de parques, comerciales, baños, camerinos, iluminación y mucha arbolización para que haya una muy buena sombra en este sitio.

La selección Bolívar infantil, que recientemente clasificó en Manizales a la semifinal nacional, agradeció en nombre del fútbol bolivarense la puesta en marcha de tan magna obra.

Luis Eduardo Padilla Arrieta, de 14 años, arquero titular de Bolívar, dijo que: “Ahora si me podré lanzar al piso y tendré más garantías para desarrollar mis condiciones. Quiero llegar a la profesional, tengo buen juego aéreo y mucha concentración. Admiro a Gianluigi Buffón y admiro al Real Madrid”, dijo Padilla, quien cursa noveno grado en Los Salesianos, vive en barrio Torices y juega en el club Comfenalco.

José David Guardiola Requema se desempeñó como delantero de Bolívar. “Varias veces me doblé el tobillo jugando en Alameda. Ahora será diferente. Soy goleador y tengo juego colectivo, admiro a Neymar. Juego para Cartagena Fútbol Club y quiero llegar bien lejos en el fútbol”, aseguró Guardiola, quien vive en Villa Andrea y cursa noveno grado en Comfamiliar.

David Fernando Barrios, de 13 años, agrega que “jugar en una buena cancha nos ayudará a entrenar sin temor. Ahora tendremos un escenario digno, lo necesitábamos. Yo soy defensa centro de Escuela Toto Barrios, admiro a Sergio Ramos, de Real Madrid y juego para ser profesional algún día”, afirma David, quien vive en La María y cursa noveno grado en el colegio Seminario.

Hace un mes, la Gobernación de Bolívar inició trabajos en la cancha de Los Calamares, que también será ahora sintética y en donde se invertirán 3 mil millones de pesos.