Cancha de Amberes lleva ocho años esperando

Ocho años cumplieron los dirigentes comunales de Amberes haciendo diligencias para que les rescaten el único espacio recreativo que tiene ese barrio.

Se trata de la cancha de microfútbol de la carrera 42 con 26D, que, según Amaury Banda Milanés, presidente de la Junta de Acción Comunal, fue construida hace 15 años, pero nunca se le hizo mantenimiento.

Cuando el deterioro llegó a su punto máximo, los líderes cívicos de anteriores administraciones se pusieron en la tarea de conseguir la ayuda del Distrito para recuperarla, empezando por presentar un proyecto en 2010, pero hasta ahora todo ha sido infructuoso.

Banda Milanés anotó que, desde que se está intentando la obra, el barrio ha sido visitado por los diferentes directores del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), pero lo único que ha sabido la comunidad es que el proyecto se encuentra radicado en Planeación Nacional y que los dineros ya fueron asignados, pero la obra no ha tenido fecha de inicio.

El proyecto que presentó la comunidad contempla la creación de una cancha múltiple con techo, igual a la del barrio Bruselas; graderías, arquerías, pisos nuevos, un mejor cerramiento, baterías sanitarias y sistema de vigilancia permanente.

Ante la poca respuesta de las autoridades, la dirigencia comunal relata que se ideó una manera de protestar mediante la recolección de firmas entres las familias que rodean la cancha, para dar avales a fiestas de picó dominicales, “para ver si así el Distrito por lo menos nos llama la atención y toma cartas en el asunto real, que es el arreglo de la cancha”.

No obstante, el presidente de la JAC trajo a colación que actualmente se está presentando un problema en algunos barrios con escenarios deportivos, el cual consiste en que el IDER dice que da apoyo a los clubes deportivos y no a las juntas comunales, que solo deben encargarse del mantenimiento de las canchas. En efecto, de acuerdo con Banda, el gremio a su cargo es el preocupado por la limpieza del lugar, las pinturas y la limpieza con la colaboración de la empresa Aseo Urbano de la Costa, “pero en la noche es ocupada por los habitantes de la calle y consumidores de alucinógenos, porque no hay posibilidades de ponerle una vigilancia permanente”, indicó.

El Universal intentó comunicarse con el alcalde de la Localidad 1, Carlos Mario Mieles, pero este no respondió su teléfono celular.