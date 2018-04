Carlos Bacca, con goles, pelea por quedarse en la selección Colombia

“Pescado, pescado, pescado, llevo el pescado fresco y barato...”, se le escuchaba decir una y otra vez a Carlos Bacca en las calles de Puerto Colombia para ayudar a su familia a salir adelante y, además, tener para los pasajes del bus y poder así ir a entrenar fútbol, deporte que se convirtió en su principal motivo de lucha.

Bacca nació el 8 de septiembre de 1986 en Puerto Colombia (Atlántico), en donde también trabajó como ayudante de bus para ganarse unos cuantos pesitos que le permitiera hacer su aporte para poder desayunar, almorzar o cenar. Muchas veces solo le alcanzaba para hacer una o dos de las tres. Así inició el hoy atacante del Villarreal de España y uno de los grandes exponentes de Colombia en el balompié europeo.

A sus 31 años y después de ser goleador en Sevilla, Milan y Villarreal, el atacante costeño aún sigue luchando por un cupo en la lista definitiva del plantel de José Pékerman.

Un bajón futbolístico hace varios meses pusieron en duda su participación en el Mundial de Rusia, pero él no se rindió, está acostumbrado a luchar, de ganarse todo con mucho esfuerzo para después lograr la felicidad. Esa ha sido la gran costante en su vida.

Corazón noble

Bacca es noticia en España no solo por sus goles sino por sus gestos de nobleza. Recientemente tuvo un encuentro con cuatro niños que padecen parálisis cerebral y hacen parte de Aspropace, la asociación que trabaja con personas en está condición.

El colombiano compartió con los chicos a quienes les regaló camisetas autografíadas y fotos.

“Siempre he querido ser un ejemplo de los niños, por eso trato de hacer las cosas bien adentro y afuera de la cancha. Disfruto lo que hago, tanto que cuando llegue el día del retiro seguiré metido en el fútbol porque este deporte es mi todo”, dijo en un video que subió a sus redes sociales el Villarreal.

Los menores le preguntaron sobre su particular celebración y del por qué la hace. “Tengo puesta la fe en el Señor, por eso siempre cuando hago un gol me arrodillo, levanto los brazos y miro hacia el cielo”, les respondió el goleador.

Volvió al gol

A los delanteros los mantiene vigentes su frecuencia goleadora, eso habla del momento por el que atraviesan y Bacca regresó al gol con el Villarreal.

Ha marcado tres goles en los tres últimos partidos y quiere seguir así para ayudar al equipo a lograr la clasificación para jugar competición europea la próxima temporada. “Estoy en un buen momento, con muy buenas sensaciones y gracias a Dios, con mucha confianza”, afirmó.

Sabe que la lucha por un cupo en la selección no es fácil. “Cuando hay competencia es bonito y bueno. Siempre he tenido la confianza del cuerpo técnico, la tuve cuando no estuve en mi gran momento, por lo que ahora que sí lo estoy la seguiré teniendo. Confío en Dios y trabajo para eso, el profe nos conoce a todos, sabe lo que cada uno le puede dar”.

Sí. Bacca ha vuelto por su cupo, sabe que hacer goles en Europa se convierte en su pasaporte a Rusia.