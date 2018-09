"Cartagena se quedó sin béisbol profesional este año": Diprobeisbol

Confirmado: no habrá béisbol profesional en Cartagena. Sí. La Meca de la pelota caliente se queda por primera vez sin participar en el certamen peloteril de la Liga Colombiana.

Golpe al mentón, nocaut para una plaza insignia del béisbol en Colombia que tuvo el privilegio de ver Series Mundiales. Los mejores momentos del béisbol se vivieron aquí, por eso duele no participar.

Pedro Salzedo Salom, presidente de la comisión de la División Profesional de Béisbol (Diprobeisbol), confirmó en un medio impreso de Barranquilla “que solo cuatro equipos participarán en la competencia: Caimanes y Gigantes, de Barranquilla; Toros de Sincelejo y Leones de Montería”.

Con el anuncio quedó claro que Cartagena no será tenido en cuenta pese a que en los últimos días Pedrito Pereira, alcalde (e) de Cartagena y el Concejo Distrital se movieron para que hubiera pelota en La Heroica.

“En Cartagena han estado muy interesados, entiendo que querían mantener el béisbol profesional allá, pero el equipo cartagenero (Tigres u otro) ya queda para el año entrante, ya no podemos incluir otro equipo a esta altura del año. Deben hacer su tramitología para participación en la temporada siguiente”, expresó Salzedo, quien agregó que “se debe reparar y acondicionar el estadio 11 de Noviembre).

Cerraron las puertas

Hace una semana en la clausura de las sesiones del Concejo se aprobaron 600 millones de pesos para que haya béisbol profesional en la ciudad.

Pereira visitó a principios de la semana el estadio 11 de Noviembre y autorizó los arreglos pertinentes para que quede habilitado para jugar este certamen.

Rodrigo Reyes, concejal de Cartagena, abanderó una causa que al parecer no tiene reversa. “Esta iniciativa para que Cartagena no se quede sin pelota es apoyada por el exgrandes ligas cartagenero Orlando Cabrera, quien estaría al frente de la consecución de los peloteros”, dijo Reyes.

El certamen iniciará el próximo 4 de noviembre e irá hasta a finales de enero de 2019.

El campeonato sería presentado la próxima semana en fecha por confirmar. Del 20 al 24 empiezan a llegar los jugadores foráneos.

Mientras que Barranquilla, Sincelejo y Montería sacan pecho a Cartagena le toca tomar un trago amargo de la botella.

Las puertas, al parecer, han sido cerradas del todo para esta temporada y los amantes del béisbol, que son muchos en Cartagena, ya comenzaron a guardar el luto.

Gigantes sí y Cartagena no

Gigantes, el nuevo equipo que estará en contienda, pertenece al exgrandes ligas barranquillero Édgar Rentería.

Inicialmente, el equipo del exgrandesligas se iba a llamar Águilas, que en 2010 jugaron en Bogotá, pero al final se optó por crear una nueva franquicia que compartiera plaza con Caimanes.

Lo curioso es que hace unos días Armando Segovia, también miembro de la Diprobeisbol, dijo que el papeleo de Gigantes para tener reconocimiento deportivo apenas había empezado y estaba en pañales, al igual que estaba el nuevo equipo que quería conformar la Alcaldía de Cartagena. Así las cosas, los tiempos para tener todo al día con Coldeportes no daban para ninguno de los dos equipos.

“Si un equipo nuevo no cumple con los requisitos de Coldeportes no podrá jugar la Liga. Y si se acepta al uno por fuera de las reglas deberá aceptarse al otro, pero entonces estaríamos hablando de un campeonato pirata y eso no es lo que queremos”, dijo Segovia a este medio.

¿Cómo hizo Gigantes para que lo aceptaran?

