Cartagena será sede por tercera vez del Campeonato Nacional de Paddleboard

Cartagena acogerá por tercera vez el Campeonato Nacional de SUP/Paddleboard. El certamen se disputará a partir del 22 de septiembre próximo en las playas de El Laguito.

Serán más de 80 competidores los que se citarán en la ciudad para luchar por el título del Nacional, en el que Bolívar se coronó campeón el año pasado.

Serán tres días de competencia que finalizarán el 24 de septiembre con la definición en las categorías élite, juvenil e infantil en las ramas masculinas y femeninas.

El actual campeón de la categoría élite es el deportista de Bolívar, Camilo Mármol, quien además se coronó en los recién cumplidos Juegos de Mar y Playa, en Tumaco.

El Paddleboard o SUP (Stand Up Paddle) es una disciplina del Surf y se basa en realizar una carrera sobre una tabla de SUP o Paddleboard por diferentes distancias; el atleta tiene como implementos una tabla de SUP/ Paddelboard y un remo, con el cual se impulsará para ganar velocidad y cruzar la meta antes que sus oponentes.

Los aficionados a los deportes acuáticos pueden participar inscribiéndose por medio del correo colombiasup@gmail.com.