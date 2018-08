Cartagena tiene su selección de fisicoculturismo

El despertador no da tregua. Son las 6 de la mañana de cualquier día de la semana, y mientras unos están corriendo de un lado a otro para llegar a sus trabajos o a la universidad, y unos cuantos se quedan enroscados en la cama; hay unas chicas que se levantan a algo muy distinto: entrenar fuerte.

Ana Elisa Cortés Balceiro, Stefanny Berdugo Palomino, Laura Castro Barros, Samantha Martínez Wilches, Liz Padilla Bermúdez y Thalía Rodríguez despiertan llenas de energía y fuerza para mantener sus cuerpos de “infarto”, y conseguir la meta en las competencias de fisicoculturismo que se hacen a nivel nacional. Ellas representan a Cartagena y Bolívar.

Pero estas mujeres no están solas, sus “cuerpazos” los han conseguido de la mano del entrenador José Quintana Osorio y su esposa Yeimy Garcés, quienes se proponen hace algunos años convertir su sueño en realidad, que es tener un gimnasio propio en el barrio Las Gaviotas -Ronnie Gym-.

Después de conseguirlo, nace la idea de formar cuerpos modelos que atrapen a los amantes del ejercicio.

Esos cuerpos son los de estas chicas que a diario dividen su tiempo entre el entreno y otras actividades, pero eso sí, nunca interrumpen su preparación, pues cada año llegan más preparadas a Mr Playa, Intercosta Caribe, Mr Atlas y el Nacional de Cali.

EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN

Para José y Yeimi estás mujeres son sus hijas. Así las ven y así las preparan cada día para las competencias de fisicoculturismo a nivel nacional. Sí, porque no solo compiten en la Costa Caribe, sino que sus cuerpos están al nivel que exigen los eventos nacionales.

En sus 30 años como entrenador, José Quintana ha preparado a 25 competidores y actualmente las seis chicas son su carta de presentación. “A unas tengo cinco años entrenándolas y a otras cuatro. La más reciente es Thalía, pero las demás ya han sido ganadoras”, dice sonriente y lleno de orgullo.

Yeimy, por su parte, asegura que el ejercicio es fundamental para la vida porque significa salud, belleza y satisfacción. Yeimi es madre de cuatro hijos, y la admiración de sus chicas radica en que ella también ha trabajado por tener un cuerpo digno de competencias.

“NO ES FÁCIL”

Cada mañana, a eso de las 8 a. m., al gimnasio de Las Gaviotas llegan Ana, Laura, Samantha, Liz y Thalía con un derroche de energía y alegría que contagia. Stefanny entrena en las noches.

Con una sonrisa, Ana dice que no es fácil el camino, pero se puede. “La vida fitness no es fácil, pero te deja mucha satisfacción. Se debe tener amor, ganas y una motivación. Mi entrenador me motivó a competir y ha sido un proceso duro, de gastos, sacrificios, pero aquí estoy en pie y representando a mi ciudad”, cuenta Ana.

Ana asiste al gimnasio desde los 16 años y desde los 19 compite. Además de motivar a todos los que quieren apostarle a este mundo, expresa que como competidoras les gustaría tener el apoyo de los cartageneros y aquellos organismos distritales enfocados en el deporte.

Stefanny, por su parte, dice que la alimentación es fundamental y las horas en las que debes comer tienen que ser claras estés dónde estés. “Yo hacía triatlón, luego no pude seguir por los estudios y poco a poco quedé practicando un solo deporte, hasta que me convidaron al gimnasio y me gustó. Me motivaron a competir y lo he hecho”, relata Stefanny.

Ella es ingeniera civil, trabaja en su profesión, pero organiza a la perfección sus rutinas y comidas.

LA EDAD NO IMPORTA

Laura es una chica universitaria que también le apuesta a los escenarios donde las mujeres logran mostrar el mejor ángulo de sus cuerpos. Al igual que Ana, piensa que el amor que se le pone al deporte es la base. “Empece hace tres años y le cogí amor a esto, poco a poco se me dio la oportunidad para competir, y junto a mi entrenador José Quintana, llegamos lejos”, menciona Laura.

Sus días transcurren entre la universidad y los entrenamiento. Laura motiva a todas esas mujeres que quieren empezar y aún no se han atrevido. Ese mismo mensaje lo dan Liz, una madre de dos hijos, y Samantha, quienes aseguran que “la edad no importa, no es un impedimento”.

Liz es exreina de la independencia del barrio Torices, y tras ser madre, busca un cambio en su apariencia física y es su esposo quien la motiva a ir a un gimnasio y cae en manos de José, Yeimi y Raúl Martínez, quienes también la incluyen en las competencias.

Samantha basa su vida fitness en la disciplina, porque cuando se avanza se quiere más y más.

SE ATREVE

Del sexteto que va a las competencias femeninas, la más nueva es Thalía, quien apenas va a competir, pero tiene claro que “no tengo fuerzas para rendirme, empecé motivada y continuaré por lo que me espera”, dice.

Este grupo de chicas entrenadas por José Quintana y Yeimi Garcés son la carta de la Liga de Fisicoculturismo de Bolívar para ser ganadores absolutos en Colombia en las categorías Bikini y Wellnes.

Este sábado y domingo, dos de ellas compiten en el Nacional de Cali por un cupo al campeonato suramericano con la selección Colombia, que será del 30 de agosto al 3 de septiembre en Argentina.

EL EQUIPO

Ana Cortés

Tiene 21 años.

Campeona absoluta en la categoría Bikini en Mr Atlas 2017.

Campeona en Intercosta Caribe 2018.

Campeona Novata Nacional de Cali 2018.

Dedica 3 horas diarias a su entrenamiento. Empieza y finaliza con cardio.

Stefanny Berdugo

Tiene 25 años.

Tres competencias.

Campeona categoría Bikini Intercosta Caribe 2018.

Laura Castro

Tiene 20 años.

Campeona categoría Bikini Mr Playa 2018.

Campeona categoría Wellnes y absoluta Intercosta Caribe 2018.

Samantha Martínez

Tiene 19 años.

Campeona Mr Bonny Bikini 2015.

Campeona Mr Playa Body Fitnnes 2017.

Mejores piernas en esas dos competencias.

Liz Padilla

Tiene 30 años.

Campeona Mr Playa categoría Wellnes 2018.

Falta apoyo

María Bernarda Alarcón, presidenta de la Liga de Fisiculturismo de Bolívar, dice que se trabaja con las uñas, pues es poco el apoyo que obtienen de los organismos distritales. Ella asegura que recurren a empresas privadas y gimnasios para buscar los patrocinios y realizar los eventos.

Otra competencia

Las chicas se preparan también para competir en las categorías Bikini y Wellens en el Mr Atlas, en su versión número 20, que se realiza en Cartagena el 29 y 30 septiembre.

Diferencia

La diferencia entre una chica Bikini y una Wellnes radica en que la primera es delgada y más armoniosa. La segunda es de piernas mucho más gruesas y cola grande. Algunas empiezan como Bikini y luego cambian de categoría