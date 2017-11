Cartagena tiene una escuela femenina de sóftbol gratuita

“Mi gran amor es el sóftbol. Lo practico desde niña y espero estar corriendo bases, bateando y enseñando hasta el último día de mi vida. Necesitamos seguir inculcando esta pasión por todo el país”.

Con una mirada serena, pero el corazón lleno de emoción, Claudia León Moreno le cuenta a EL TESO sobre su afición por el deporte de la “pelota blanda”.

CREA CAMPEONAS

En el mundo del sóftbol femenino nacional es muy conocida. “Representé a Bolívar en varios torneos y gracias a mi desempeño me convertí en la tercera base y tercer bate de la Selección Colombia por varios años. Con los colores de mi país he participado en campeonatos en Argentina, Guatemala, Venezuela, Japón, Canadá y Estados Unidos, entre otros países”, comenta la mujer, residente en el barrio El Toril.

Su pasión es tan grande que desde hace dos meses se dedica a enseñar sóftbol, sin ningún interés más que mantener vivo el amor por esta modalidad. Claudia, sin ayuda de nadie, organizó una escuela femenina que lleva su nombre y pule talentos de barrio que sueñan ser como ella.

ENTRENADORA

Es una líder natural y por eso tiene tantos logros deportivos. Ahora comparte sus experiencias y talento para seguir formando mujeres con amor por un deporte en donde predominan los hombres.

“Entrenamos los martes, miércoles y jueves, a las 5 p. m., en el estadio de Chiquinquirá. Tenemos 27 niñas de distintos barrios. Trabajamos con precariedad porque no contamos con patrocinio. El IDER nos presta el escenario, pero necesitamos elementos como bates, manillas, entre otras cosas”, apunta.

Las chicas están entre los 7 y 18 años. Sus entrenamientos son al mejor estilo de un equipo de liga. Hay calentamientos, tácticas y estrategias de juego, pero sobre todo, una gran amistad y sabios consejos.

“Lo más importante es hacer deportistas íntegros. Estas niñas no solo vienen a batear y hacer carreras, también vienen a formarse como personas. Muchas han sufrido problemas familiares y nuestra meta es que olviden todo eso, superen los obstáculos y sean personas dispuestas a ayudar a los demás”, dice.

El sueño de Claudia y las niñas es que la escuela crezca y llegue a ser la mejor del país y, porque no, del mundo. “Solo tenemos dos meses y ya estamos viendo logros. Mi deseo es que una de mis pupilas llegue a los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que está en el listado de deportes, y que le dé muchas alegrías al país”, relata.

Esta cariñosa mujer tiene el corazón muy grande y eso reflejan sus actos. “Yo no cobro, no quiero que por un precio las niñas dejen de buscar sus sueños. Mi meta es que la escuela se posicione y nos apoyen porque aquí hay pequeñas con problemas económicos, pero con mucho talento. Me considero la segunda mamá de ellas porque muchas carecen de núcleo familiar.

“También quiero que las menores se vuelvan tan buenas que las universidades se interesen en apadrinarlas y puedan tener una carrera profesional”, relata.

Por el momento, Claudia está tocando puertas, ya ha hablado con la Liga de Bolívar y sigue trabajando por sus campeonas.

MUCHAS METAS

Ahora, la escuela no está participando en ningún torneo, pero si se está preparando para un certamen sub 18 que se realizará el próximo año.

“Me sorprendo cuando veo el interés y la disposición de las jugadoras por aprender. Tengo niñas de todas las edades y estoy descubriendo guerreras que van a dar mucho de qué hablar”, señala.

La lucha es grande. Claudia no solo debe pelear con la adversidad, con los problemas que desmotivan a las niñas o con sus ocupaciones como contadora y ama de casa, también le toca hacerlo contra el kickbol.

“El kickbol es un deporte hermoso que tiene mucha acogida en la ciudad, pero es precisamente por eso que es un peligro para el sóftbol femenino, porque las niñas prefieren patear el balón, que usar un bate. En pocas palabras, el kickbol quiere desplazar al sóftbol”, dice.

Claudia se sigue preparando para ser una ‘Profe’ integral, es por eso que tiene una invitación a Los Ángeles, Estados Unidos, para seguir perfeccionando sus enseñanzas en una academia. En pocos días, las niñas tendrán un fogueo con un equipo de Pasacaballos, porque además de aprender, buscan motivar a más mujeres para que vean en el sóftbol una manera de cambiar sus vidas.

León hizo parte de la Selección Bolívar a las 15 años y a los 16 ya representaba al país.