Cartagenero Arley Mendoza ganó las 10k de Bodytech

Los aficionados al running se citaron en la plaza de La Aduana para recorrer las calles del Centro Histórico en la octava edición del circuito de carreras 10k que realiza Bodytech en las diferentes ciudades del país.

El ganador de la actividad fue el atleta cartagenero Arley Mendoza, que se impuso ante los más de mil participantes de la carrera, en la que para muchos el objetivo era participar de una mañana de recreación y deporte.

Mendoza, del barrio El Líbano, completó los 10 kilómetros en 34 minutos y 16 segundos.

“Gracias a Dios por haber ganado. Me he venido preparando muy fuerte. Le doy gracias a mis patrocinadores porque gracias a ellos he seguido motivado, entrenando fuerte y aquí estuve dando lo mejor de mí”, sostuvo tras colgarse la medalla de ganador.

La carrera empezó a las 6:30 de la mañana con actividades de calentamiento y sobre las 7:00, los corredores partieron a recorrer las calles coloniales de la ciudad.

Al finalizar el recorrido, los participantes contaron con actividades de recreación y participaron en sorteos por regalos que ofreció la organización de la carrera. Los inscritos participarán por ganar una camioneta Subaru de última generación que se sorteará entre los participantes de todas las ciudades del circuito.