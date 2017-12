Cartagenero Freddy Marimón ganó el bronce en el Mundial de surf adaptado

Un año de entrenamientos le bastó al cartagenero Freddy Marimón para meterse en el top 3 mundial del surf adaptado. El menor, de 12 años, se colgó la medalla de bronce en el Mundial de surf adaptado que se disputó en California, Estados Unidos.

Marimón se convirtió en el primer colombiano en disputar la final de esta disciplina al dejar en semifinales al estadounidense Jeff Andrews, favorito al título.

Y en la final, el niño de Villas de Aranjuez se tomó confianza para hacer frente a los grandes de la categoría. Durante el heat definitivo se mantuvo como líder por 10 minutos, aunque al final cedió ante el australiano Barney Miller y el brasileño David Teixeira, quienes hicieron el 1-2.

Marimón terminó con una puntuación de 9.33, mientras que Miller se impuso con 16.26 y Teixeira con 11.3.

Aunque no logró el título, la actuación de Freddy lo inscribe en la historia como el primer colombiano que gana una medalla en un mundial de surf adaptado, un logro que lo potencia para el futuro, pues solo lleva un año dedicado a este deporte.

“Quiero darle gracias a Dios porque me permitió estar hoy aquí, a los que me apoyan. Estoy muy feliz porque quedé en tercer puesto, mejor que el año pasado, en el que quedé de quinto. El año que viene vamos por más, por el primer puesto. Me siento muy feliz porque todos están muy orgullosos de mi, me felicitan, me dicen que surfié muy bien”, dijo Freddy Marimón tras salir del agua y confirmar su tercer lugar.