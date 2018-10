Cartageneros listos para correr mañana la Media Maratón del Mar

Blas Elías Hernández Barrios, 40 años, abogado de profesión, es uno de los miles de cartageneros que están listos y motivados para participar mañana en la Media Maratón del Mar, que pinta bastante bien.

“La Media Maratón del Mar se ha convertido en un reto más para mí. Hace tres años inicié la actividad física, me he metido de lleno en la misma. He competido en carreras de 5 y 10 kilómetros y ahora voy por los 21”, comentó Hernández, egresado como bachiller del colegio Comfenalco y quien asegura haber mejorado su calidad física a través de los ejercicios.

José Danilo Osorio es un licenciado de educación física, de 46 años, líder de la Fundación Running Cartagena y quien dice haber entrenado fuertemente para hacer un buen tiempo.

“Hemos hecho distancias cortas y largas para tener una capacidad óptima en la Media Maratón del Mar. Los beneficios de hacer actividad física van ligados con la salud. Me gusta correr, siento satisfacción al salir a trotar en la madrugada, tomar ese oxígeno que me llena de vida y me hace sentir bien conmigo mismo”, aseguró Osorio, quien agregó que “los pulmones y el corazón necesitan de la actividad física”.

María Paula Cerró, de 26 años, enfermera de profesión, sostuvo que “estaré en la Media Maratón porque siempre estoy lista para la actividad física, me gusta y me apasiona. Llevo casi tres años haciendo deporte, realizo mucho entrenamiento funcional, me encanta realizar cardio, siento que es fundamental en mi vida”.

Adriana Hernández, 38 años, también profesional del derecho, afirma que practica running desde hace varios años.

“Me gusta muchísimo trotar, ayuda a despejar la mente, a conservar la buena salud, considero que la actividad física es muy importante, la hago tres días a la semana. La Media Maratón del Mar es un reto para mí porque me permite medir mi esfuerzo físico y mis límites. La idea es hacer un buen tiempo”, agregó.

Rivaldis Ceballos, 42 años, operador de máquinas litográficas, también dice estar listo para el reto.

“Correr es algo que me apasiona, mejora mi salud y me anima a afrontar el día a día. Estoy ansioso que comience la Media Maratón del Mar”, agregó Ceballos.

Xenia Lung, 37 años, economista, entiende perfectamente la importancia de hacer actividad física. “Hace un tiempo me puse como meta luchar contra el sedentarismo, el ejercicio debe hacer parte de nuestras vidas, la Media Maratón del Mar es un peldaño más que estoy dispuesta a subir”.

La carrera

Motivva Sport Logistics es la organizadora del evento.

La Media Maratón del Mar, que contará con tres distancias: 21k, 10k y 5k, se iniciará en el interior de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, en la única carrera en Colombia con una salida de este tipo.

Se esperan unos 3 mil corredores de distintas regiones de Colombia y de otros países para que disfruten de un recorrido espectacular, debido a que en un 70% tendrá a su lado el imponente Mar Caribe.

El recorrido incluye paso por el Fuerte de San Felipe de Barajas, el monumento a La India Catalina, el moderno skyline de los barrios Bocagrande y Castillogrande y el Centro Histórico.

