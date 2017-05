Chris Froome fue atropellado mientras se entrenaba

Hace pocas semanas, el ciclista italiano Michele Scarponi murió luego de ser atropellado cuando realizaba uno de sus habituales entrenamientos. Hoy, aunque el desenlace no fue el mismo, la situación volvió a repetirse.

Esta vez, la víctima fue Chris Froome, máximo rival de Nairo Quintana en el pasado Tour de Francia. El británico denunció, a través de sus redes sociales, haber sido embestido por un vehículo mientras entrenaba.

En la denuncia, Froome compartió una foto del estado de su bicicleta luego del accidente y se puede apreciar lo averiada que quedó gracias al impacto.

“Acabo de ser atropellado de forma intencionada por un conductor impaciente que me ha sacado de la carretera. Afortunadamente, estoy bien. La bicicleta está destrozada. El conductor escapó”.

Por fortuna, el tres veces campeón del Tour no resultó herido y continuará sus entrenamientos para las competencias que se avecinan.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay. Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) 9 de mayo de 2017