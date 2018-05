Alberto Contador: "Si Yates no falla, nadie le quitará el liderato"

El exciclista español Alberto Contador, doble ganador de Tour y Giro y tres veces campeón de La Vuelta, considera que el británico Simon Yates ganará el Giro si no tiene una grave crisis, señala al ecuatoriano Richard Carapaz como el corredor revelación de la carrera rosa y deposita el futuro del ciclismo español en Marc Soler y Enric Mas.

El comentarista de Eurosport ofreció, en exclusiva para este canal, una entrevista en la que participaron medios internacionales, incluida la agencia EFE, en la que hizo un repaso a la actualidad del ciclismo.



Pregunta: ¿Te sorprende ver a Simon Yates con la 'maglia' rosa a estas alturas del Giro?

Respuesta: Era uno de los que estaban en el grupo de los favoritos. Quizás no es el máximo favorito ni el nombre que hubieses dicho de primero, pero tampoco es una revelación. En cierto modo es algo que podía pasar.



P- ¿Crees que en las etapas finales Simon Yates puede acusar el cansancio por el gran esfuerzo realizado hasta ahora?

R- Nunca se sabe porque, al final, las grandes vueltas a veces pesan. Pero se le está viendo muy fuerte y a los rivales cada vez más flojos. Yo creo que puede aguantar.



P- Si se confirmase este éxito de Simon Yates, ¿podría ser el primer paso de una gran carrera como ciclista?

R- Es cierto que va cumpliendo años y tiene que ir evolucionando. Evidentemente, este es un salto muy grande también para su cabeza a nivel de experiencia y seguridad. Eso quizás le dé más fuerza a la hora de ir a cualquier vuelta.



P- Podrán Dumoulin o Froome arrebatarle el liderato a Yates en esta recta final del Giro?

R- Lo veo complicado. Habrá que ver cómo evoluciona Froome. A pesar de que recuperó un poco en Zoncolan, no se le veía fuerte. Se le veía más tirando un poco de orgullo que de condición física. A Dumoulin le vimos muy justo en la etapa de media montaña donde Yates volvió a ganar. Si Yates no falla, yo creo que no le pueden quitar el liderato.



P- Hablando de Froome, ¿te ha sorprendido su estado de forma en el Giro? ¿esperabas que estuviera más cerca del liderato o incluso de la 'maglia' rosa al llegar a esta etapa?

R- Pues no, porque en cierto modo venía toda la temporada parecido. Es verdad que cuando llegan a una gran vuelta no sabes cómo han hecho la preparación. Tampoco si van a ir de menos a más en la gran vuelta y por eso ha ido más justo en las competiciones anteriores, pero en ningún momento le he visto transmitir buenas sensaciones como en años anteriores.



P- ¿Crees que podrá recortar la amplia distancia actual con Simon Yates en las etapas de montaña que quedan?

R- Si Yates no tiene una crisis no la puede reducir.



P- En las circunstancias actuales, ¿ves imposible que un ciclista gane tanto el Giro como el Tour de Francia en la misma temporada?

R- No lo veo imposible, pero creo que se tienen dar varios factores. Entre ellos que sea un corredor de los máximos favoritos para el Giro y el Tour, que no hay muchos. Por otro lado, que sea un recorrido acorde y que tengas un equipo potente en ambas competiciones.



P- ¿Podrá alguien hacer lo de Nibali en 2016, es decir, venir de muy atrás y ganar el Giro en la última etapa de montaña?

R- Lo veremos en las etapas que quedan, pero es complicado. Lo veo difícil.



P- Como especialista en ataques de larga distancia y en ser una persona perseverante, con amor propio y con entrega, ¿recomendarías atacar temprano en las etapas de montaña que quedan y no esperar a la escalada final?

R- Habría que moverse pronto, porque la mayoría de los puertos finales no son puertos con porcentajes altos entonces es complicado sorprender. Sí que tienes que tener corredores de tu equipo por delante que te puedan ayudar, porque son etapas en las que necesitas compañeros para tener éxito en el ataque.



P- Personalmente, ¿quién sería tu ciclista revelación en este Giro?

R- Richard Carapaz



P- ¿Qué joven ciclista e igual no tan conocido para el gran público puede brillar en los próximos años?

R- Egan Bernal



P- El futuro del ciclismo español?

R- Marc Soler y Enric Mas.